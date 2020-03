Cómo actualizar a Windows 10 gratis en 2020

Como les contábamos a principios de diciembre de 2019, todavía era posible actualizar a Windows 10 gratis desde cualquier ordenador con Windows 7 o Windows 8/8.1. Esto, a punto de terminar el primer trimestre de 2020, sigue siendo verdad.

Además, el proceso es bastante sencillo, y en general debes seguir pocos pasos para actualizar tu equipo a un sistema que sí tiene soporte, a diferencia de Windows 7, y que ofrece una experiencia de usuario muy superior a Windows 8.1.

Qué debo hacer antes de actualizar a Windows 10

Lo primero es bastante importante: haz un respaldo de tus archivos más importantes. Deberías guardar todos aquellos documentos, fotos, y demás datos que no quieras perder en caso de cualquier problema en una unidad externa.

Para esto puedes usar desde un pendrive, a un disco duro, o recurrir a algún servicio de almacenamiento en la nube. Lo siguiente es comprobar que tienes una licencia válida de Windows 7 o Windows 8 en tu ordenador, y para ello necesitará lo siguiente:

Cómo actualizar gratis a Windows 10

Lo primero que vas a necesitar es comprobar si tu ordenador es compatible y que además cuente con licencia válida. Este proceso lo hace automáticamente la herramienta de creación de medios de Microsoft que debes descargar aquí.

Una vez descargada en cualquier carpeta, haz doble click sobre el archivo MediaCreationTool1909.exe que acabas de bajar. Acepta los términos de licencia, y en la ventana que aparece luego selecciona la opción "Actualizar este equipo ahora" y haz click en Siguiente.

Ahora, tras realizar varias comprobaciones para saber si tu equipo es compatible y tiene además una licencia válida, sabrás si puedes actualizar o no. Si recibes un aviso de que debes ingresar una licencia para poder actualizar y no cuentas con una, sigue leyendo que abajo te damos otra opción.

Tarde o temprano verás una nueva ventana en la que deberás decidir qué tipo de instalación quieres: conservando archivos, o instalando solo Windows y borrando todo (actualización en limpio). La herramienta te va a guiar en todo momento y no tienes que elegir demasiadas cosas.

Cuando comience la instalación y Windows empiece a copiar archivos y demás, el proceso puede tomar horas dependiendo de tu hardware, si tu equipo es algo viejo y tiene un disco duro lento, puedes pasar un buen rato esperando.

La activación del sistema debería hacerse de forma automática y tu licencia quedará asociada permanentemente a tu hardware. Para comprobar esto solo tienes que ir a la Configuración del sistema (presiona tecla de Windows + I), selecciona Actualización y seguridad y en el menú de la derecha haz click en Activación. Puedes activar tu licencia digital o comprobar que se activó por sí sola.

No tengo licencia de Windows válida ¿puedo actualizar a Windows 10?

En teoría puedes usar Windows 10 gratis con o sin licencia. Para ello tienes un par de opciones. La primera es hacer una instalación limpia de Windows 10 creando un disco de arranque USB. Si no sabes cómo crear un USB de arranque con Windows, puedes leer este paso a paso.

Al realizar una instalación en limpio de Windows 10 de esta forma, no deberás ingresar una licencia, puedes saltarte esa parte durante el proceso y dejarlo para después. Windows 10 no solo se instalará de cualquier forma sino que podrás usarlo sin casi ninguna limitación salvo poder cambiar los colores y fondo de pantalla, y tendrás una mínima marca de agua indicando que no está activado.

Siempre puedes comprar una licencia de Windows 10 en el futuro. O, tu segunda opción es unirte al programa Insider de Microsoft para probar versiones preliminares de Windows 10 y acceder al sistema de forma completamente legal, solo que vas a ser un betatester gratis para ello.