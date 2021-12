Con esta herramienta puedes actualizar rápido y fácilmente tus programas en Windows 10 y Windows 11

Por muchos años que Windows 10 lleve teniendo una tienda de aplicaciones, la realidad es que la mayoría de los programas populares y muchísimas apps que usamos en nuestro día a día, simplemente no están ahí, no tienen versión Modern para actualizar automáticamente, solo la clásica Win32. La cosa está cambiando desde la llegada de la Tienda de Windows 11, pero sigue sin poderse conseguir tanto software como fuera de los dominios de Microsoft.

Así, actualizar este tipo de aplicaciones pasa por buscar a mano en la web de descarga, o si acaso, esperar que la misma app nos notifique de una nueva versión, pero en Windows como tal no hay forma de hacerlo en lote, rápido y fácil. A menos que uses algo como Patch My PC.

Actualizar o instalar más de 300 aplicaciones para Windows en un par de clicks

Patch My PC es una herramienta vieja pero buena, es relativamente conocida entre los usuarios de Windows y en Genbeta no hablábamos de ella desde hace casi 10 años. Hemos decidido probarla en Windows 10 a ver su estado actual, y sigue siendo tan simple y eficiente como siempre.

Además de esto se trata de app gratuita y portable, es decir, no necesita instalación. Si eres un usuario personal solo basta con que descargues la versión Home Updater desde su web oficial y ejecutes el archivo una vez.

Opciones de Patch My PC

Esto abre la ventana de la herramienta en donde verás una lista con todo el software disponible, es decir, el que puedes instalar o actualizar si ya lo tienes instalado. Patch My PC detecta automáticamente lo que tienes instalado y en su última versión, y lo que requiere actualización.

Si alguna app necesita ser actualizada la verás en rojo, si ya está en la última versión, la verás en verde. Actualizar todo es tan simple como hacer click en "Perform x Updates". Desde la sección de Opciones puedes hacer cosas como elegir idioma preferido de las apps al descargarlas, activar un modo que solo descarga las apps y no las instala, minimizar a la bandeja al actualizar, cambiar los colores del estado de las apps, etc.

Es una herramienta muy simple y fácil de usar, no cuesta nada, y es mucho el tiempo que te puede ahorrar si la usas un par de veces al mes en tu ordenador personal, y mejor aún si trabajas con más de un equipo y tienes que hacer mantenimiento en todas ellas de forma constante.