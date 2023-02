Esto es lo primero que cambio al usar un PC con Windows 10 y 11: los mejores pequeños ajustes propuestos por los usuarios

Zac Bowden es un redactor de noticias y creador de contenidos (vídeos, podcasts) sobre Windows, que el pasado viernes lanzó en Twitter una simple pregunta a sus seguidores: ¿Cuál es ese cambio de configuración insignificante que llevas a cabo en los PCs con Windows cada vez que empiezas a usar uno?

El propio Bowden mencionaba su propia pequeña obsesión: 'activar siempre la sombra del puntero del ratón'. Pero docenas de usuarios le han contestado, expresando sus ajustes preferidos tras una instalación de Windows 10 o Windows 11. Te traemos aquí algunas de las más frecuentes y/o relevantes que se han mencionado:

What's one insignificant setting change you make on every Windows PC you use?



For me, I always turn on pointer shadows.