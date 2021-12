Microsoft rediseña 'Bloc de Notas' para Windows 11 tras más de 30 años casi sin cambios: así lucen su nueva interfaz y modo oscuro

El 'Bloc de Notas' nos ha acompañado desde hace muchos años en Windows, sirviéndonos de gran ayuda en aquellos casos en los que teníamos que apuntar rápido algo, o para inspeccionar algún archivo basado en texto. Con la llegada de Windows 11, desde Microsoft se han encargado de rediseñar este simple, pero funcional procesador de textos.

La actualización ya está llegando de manera progresiva a todo el mundo que se encuentra inscrito en el Dev Channel para insiders. Creemos que la imagen que podéis ver en este artículo resume muy bien todos estos cambios.

La novedad ha sido anunciada a través del blog oficial de Windows. En él se han detallado todas las novedades que incorpora este nuevo rediseño, las cuales os explicamos a continuación.

Entre los cambios más llamativos en esta aplicación, tenemos un rediseño más acorde a Windows 11, con bordes redondeados y efecto Mica. Desde Microsoft aseguran haberle dado una vuelta de tuerca a esta aplicación, pero sin perder esa sensación "familiar".

Es posible que el cambio más llamativo de este nuevo 'Bloc de Notas' sea la llegada (por fin) del modo oscuro. Según Microsoft, ha sido una de las cuestiones más demandadas de la comunidad. Por defecto, la aplicación se mantendrá acorde a nuestras preferencias del sistema. Esto quiere decir que, si hemos escogido un tema oscuro en Windows 11, el Bloc de Notas aparecerá también en este modo. No obstante, esto se puede cambiar en el nuevo y rediseñado panel de ajustes de la app.

Was this the first real Notepad update in 30+ years? pic.twitter.com/J4h5ABzWYf