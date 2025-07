He vaciado mi ordenador con Windows por completo y soy libre: ya no tengo ningún miedo a tener que formatearlo

El minimalismo es un estilo de vida que busca la simplicidad en muchos aspectos, como en la decoración del hogar, pero yo he llevado este estilo también a mi ordenador donde tener mucho almacenamiento es una auténtica tontería, puesto que lo tengo prácticamente vacío. Esto me ha permitido respirar tranquilo cuando por lo que sea tengo que restaurar el ordenador por un fallo o porque simplemente ha entrado un ransomware.

Esto era algo impensable en el pasado. Hace unos años el disco duro era un lugar donde se almacenaban películas, música, fotografías, documentos muy importantes y mucho más. Esto hacía que si el ordenador fallaba y se tenía que formatear por lo que sea se cayera el mundo encima porque literalmente se perdía una gran cantidad de información, recuerdos o archivos que costaron mucho de descargar de internet.

La idea de que el disco duro hiciera un "clac-clac" mortal o que un virus encriptara todos mis archivos era una fuente de ansiedad constante. Hacíamos copias de seguridad en CDs, luego en DVDs, y más tarde en discos duros externos que, seamos sinceros, rara vez actualizábamos. Perder el ordenador significaba perderlo todo.

Un disco duro vacío gracias a la importancia de las nubes

Hoy, mi escritorio está limpio. Y es algo que transmite mucha paz (aunque puede que sea solo a mí que me gusta lo minimalista en todos los aspectos de mi vida). Las carpetas de documentos, imágenes o música están completamente vacías, y si mañana un ransomware secuestra mi sistema y me pide un rescate con Bitcoin, lo único que debo hacer es buscar un USB para formatear. Todo gracias a que he decidido confiar en la nube para todo.

Obviamente, esto no ha sido un cambio de la noche a la mañana, pero sin duda al recordar mi ordenador de hace diez años y al de ahora hay una diferencia abismal. El único aspecto donde no soy minimalista es en el gran caos que tengo en mis navegadores con decenas de pestañas abiertas. Aunque esto es algo que tengo pendiente de solucionar.

La nube ha sido la gran solución. Adiós a los archivos .doc y .xls guardados en local. Ahora, todo mi flujo de trabajo se hace a través de Google Drive y iCloud Drive. Cada documento, hoja de cálculo o presentación se va directamente hacia la nube para tenerlo disponible en cualquier momento. Lo mismo ocurre con las fotografías que residen íntegramente en Google Fotos o en el álbum de fotografías de Apple.

Y es que con los avances tecnológicos ya cada vez es más difícil encontrar a alguien que tenga todo almacenado en sus unidades de almacenamiento locales. Y esto evidencia claramente hacia donde nos dirigimos todos.

La música también ha pasado de ser un archivo que descargábamos en el pasado con Ares o Torrent a tenerlo a un simple clic gracias a los servicios de Apple Music o Spotify. Ya de esta manera no ocupa espacio en mi propia unidad de almacenamiento, dejando el hecho de almacenar MP3 como algo del pasado, quedando reservada a los profesionales que se dedican a crear pódcast o algún contenido artístico.

Los juegos puede que fuera el gran problema, pero nuevamente las plataformas que hay ahora mismo disponibles lo ha facilitado mucho. Al usar Steam, es bastante sencillo descargar un juego, disfrutar de el y cuando se acabe desinstalarlo al momento. No hace ninguna función tenerlo instalado si no lo voy a jugar nunca más o en meses. Por suerte volverlo a descargar es bastante sencillo.

Pero aunque Steam es una gran opción con Steam Cloud para guardar las partidas, ahora mismo tampoco es necesario. Hay otros servicios, que aunque no uso frecuentemente, como GeForce NOW o Xbox Cloud Gaming donde no es necesario instalar absolutamente nada, ya que se juega en los servidores online.

La libertad del disco duro vacío. Con todo esto, ahora mismo tengo total tranquilidad, ya que si un virus invade mi ordenador no hay ningún tipo de archivo que pueda cifrarse en el disco duro, ya que todo lo importante no está almacenado de manera local. Que lógicamente en los servidores de Google, Microsoft o Valve tampoco se está 100% seguro, pero hay un importante respaldo detrás.

Esto también se suma a que formatear el ordenador se ha convertido en un trámite. Tanto el PC con Windows como el MacBook los puedo formatear en cualquier momento, que lo único que deberé hacer es instalar las cuatro aplicaciones instaladas, y perder ese tiempo de espera mientras se está reiniciando. Es por ello que siempre he abogado por un almacenamiento reducido en cualquier dispositivo que he comprado. Y siempre me ha sobrado.

Obviamente, esta estrategia no es perfecta. Todo este sistema se sostiene sobre una conexión a internet fiable y rápida. Sin ella el ordenador se convierte en un pisapapeles. Además, se suma el coste de las suscripciones que hay que pagar por alguno de estos servicios, como un almacenamiento extendido en Google Drive o la nube de Apple.

