Las primeras versiones de Windows 10 dejan de tener soporte en pocos días, hora de actualizar a las Creators Update

La última versión del sistema operativo de Microsoft sigue un modelo diferente al de todas las anteriores. Es básicamente un rolling release, es decir, que nuevas características y funciones se van añadiendo sobre Windows 10 en diferentes actualizaciones a través del año, sin que tengamos que saltar a un Windows 11 o 12.

En los casi tres años desde el lanzamiento de Windows 10 hemos recibido varias actualizaciones mayores. La primera fue la gran actualización de noviembre en 2015 (Windows 10 1511), y luego la Anniversary Update (Windows 10 1607) a mediados de 2016. Ambas versiones dejarán de tener soporte completamente en abril de 2018.

Aunque la versión 1511 ya había dejado de tener soporte para los usuarios de Windows 10 Home y Windows 10 Pro, los clientes comerciales habían recibido una extensión adicional de 6 meses más para todas las versiones Entrerprise y Education. Esto se acaba el 10 de abril.

Por su parte, la Anniversary Update también dejará de tener soporte para los usuarios de Windows 10 Home y Pro el próximo 10 de abril. Los usuarios comerciales tendrán hasta el 9 de octubre.

¿Qué quiere decir que mi versión de Windows 10 no tiene soporte y cómo lo soluciono?

Si en este momento tu versión de Windows 10 es la 1607 o cualquiera anterior, quiere decir que ya no recibirás ningún tipo de actualización de seguridad y tu sistema estará en peligro de ser afectado por futuras amenazas de malware.

Solucionar esto es muy fácil. Windows 10 no te va a cobrar por ninguna actualización adicional. Lo único que tienes que hacer es abrir Windows Update para actualizar Windows a la última versión.

Presiona la tecla de Windows + I para abrir el panel de Configuración y luego haz click en Actualización y seguridad. Luego haz click en Buscar actualizaciones y espera a que el sistema te muestre la última versión con nuevas características.

El proceso puede tardar un poco más que otras actualizaciones. Aunque si a día de hoy no has actualizado a ninguna de las Creators Update es probablemente porque desactivaste las actualizaciones automáticas de forma manual sabiendo lo que hacías, no has tenido conexión a Internet en más de un año, o simplemente no tenías espacio en disco para hacerlo. En ese caso podrías probar instalando desde cero.

Si eres de los que estaba acostumbrado a instalar una versión de Windows como Windows 7 o XP y no actualizar tu sistema nunca más por los próximos 10 años, quizás vaya siendo hora de que modifiques un poco tus costumbres, especialmente si usas Windows 10.

