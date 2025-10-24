Mico es el nuevo Clippy para la era de la IA en Windows. La pregunta es si por fin ofrecerá una utilidad real

Clippy fue uno de los elementos más icónicos, recordados (e inútiles según los estándares actuales) de la historia de Microsoft Office. Clippy fue la IA antes de la IA, y en pleno nacimiento de la IA verdaderamente capaz, y tras treinta años desde su nacimiento, se echaba de menos un sucesor. Ese que nunca fue Cortana.

Microsoft acaba de anunciar la simpática criatura que le reemplazará: será Mico, una especie de nube (que recuerda un poco a la de Son Goku) que adapta su forma según su ánimo y las preguntas que le hagamos. No representa una nueva IA: pondrá cara al modo de comandos de voz de Copilot cuando le hablemos.

"Hola, Copilot. ¿Para qué sirve Mico?

El papel del nuevo personaje de Copilot será hacer más cercana y natural la experiencia de hablar con el PC, algo que sabemos que no ha fructificado mucho en intentos anteriores (véase Cortana). Microsoft busca que la interacción con Copilot deje de sentirse como con una máquina y se parezca más a una charla con un acompañante digital.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Que deje de ser solo una ventana de texto o una voz despersonalizada, y que tenga una identidad reconocible y algo de carisma. Esto último, más allá de su iconicidad, es algo que Clippy nunca logró por sus limitaciones.

En cuanto a funciones específicas, Mico integrará Learn Live, un modo de aprendizaje en el que la IA, en lugar de dar respuestas directas, guía al usuario con preguntas, pizarras interactivas y señales gráficas. El enfoque es más didáctico: el asistente no solo responde, sino que enseña, algo en lo que sabemos que la IA tiene mucho margen de mejora.

Bill Gates dijo que la IA aún tenía que mejorar como profesor, y sabemos que la industria lo está intentando como con el modo de voz de GPT-4o. Andrej Karpathy, cofundador de OpenAI, por ejemplo, es una de las figuras, que está poniendo toda la carne en el asador en educación con su startup Eureka Labs.

De momento, Mico solamente estará disponible en Estados Unidos, y además de cuando llegará a España (Microsoft no ha dado fechas), la gran pregunta que nos hacemos es cuál será su utilidad real: esa que Clippy nunca logró, para acabar siendo algo intrusivo que cerrábamos en cuanto aparecía.

Imagen | Microsoft y creación propia.

