Microsoft carga de nuevo contra Windows 7: su seguridad está obsoleta, mejor ve a Windows 10

Microsoft tiene un problema. Está trabajando duro en un sistema operativo convergente y que está adquiriendo una filosofía de Rolling Release con grandes actualizaciones, pero sigue sin ser capaz conseguir que lo utilicen tantos usuarios como tiene su otro sistema operativo lanzado en 2009. Sí, Windows 7 se está convirtiendo en un problema.

Por eso ha llegado un punto en el que desde la propia Microsoft han empezado a atacar a su sistema operativo más utilizado en un intento de "motivar" a sus usuarios para que actualicen al último. Lo ha empezado a hacer en su web alemana, donde aprovechando que el soporte acaba en tres años ponen en duda su arquitectura de seguridad.

"Windows 7 se basa en una arquitectura de seguridad obsoleta", dice la propia Microsoft. "Las empresas y los usuarios que no actualicen a Windows 7 en los próximos tres años se enfrentan a grandes peligros".

Microsoft parece querer evitar otro caso Windows XP, que como recordaréis tenía aún una gigantesca base de usuarios cuando terminó su soporte hace tres años, lo que convirtió el fin de su vida en un auténtico problema para usuarios, empresas y la propia Microsoft. De ahí otra línea en la que advierten a las empresas: "Ya con Windows XP hemos visto que las empresas deben hacer frente temprano a la transición para evitar riesgos o costes posteriores".

Microsoft lleva año y medio atacando a Windows 7

Microsoft se lo veía venir. Windows 7 es un sistema operativo muy querido por los usuarios, tanto que el hecho de que no quisieran abandonarlo lastró a Windows 8 durante toda su vida. No quería que le pasase lo mismo con Windows 10, y por eso desde el principio inició una agresiva campaña para "forzar" a sus usuarios a dar el salto.

Primero les tentó el bolsillo diciéndoles que si tenían una licencia original de Windows 7 no necesitarían pagar por el 10. Después vino el sonado caso de las notificaciones de actualización, con el que durante todo el año que duró la promoción del Windows 10 gratis a los usuarios del 7 no pararon de llegarles notificaciones pidiéndoles que actualizasen.

A Windows 7 le quedan aún tres años de vida, pero con uno y medio en el mercado Windows 10 aún no ha conseguido superarle en usuarios, por lo que es de esperar que cuando acabe el soporte aún queden millones de usuarios utilizándolo. Por eso, aunque posiblemente no les falte razón para cuestionar la seguridad de su veterano sistema, no cuesta mucho ver que es un nuevo movimiento dentro de una campaña que ya conocemos.

