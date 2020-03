Microsoft pausará todas las actualizaciones opcionales de Windows 10 (y otros) que no sean de seguridad

La cuarentena ha llegado al desarrollo de software. Ya lo sabíamos por el caso de Chrome y Chrome OS, respecto a lo que Google anunció que las versiones 81 se pausaban de forma indefinida para asegurar que todo el mundo podía trabajar bien y de forma segura. Ahora es Microsoft quien ha tomado una decisión similar con las actualizaciones de Windows 10 y otros sistemas operativos.

La compañía de Redmond pausará las actualizaciones opcionales de Windows hasta nuevo aviso por el COVID-19, y darán prioridad a lo que más puede afectar a millones de usuarios en este momento de confinamiento, las actualizaciones de seguridad. Estas son cruciales para garantizar que el trabajo en remoto no se vea perjudicado por agujeros que abran la puerta a ataques.

