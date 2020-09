Microsoft trabaja en una función de Windows Update que aclare por qué Windows 10 no se actualiza en nuestro equipo

En los últimos años, dados todos los problemas que ha habido con actualizaciones de Windows 10, Microsoft ha tomado decisiones como hacer que el sistema tardara en actualizar los ordenadores en los que estaba instalado, a la espera de que no hubiera ningún problema de compatibilidad.

Sin embargo, esa tardanza en actualizar a versiones como la última May 2020 Update, o Windows 10 2004 incluso en equipos de la propia Microsoft, como Surface, ha hecho que muchos usuarios se quejen de no poder tener lo último a tiempo. El problema es que Microsoft no servía la actualización en Windows Update, y a la vez no explicaba por qué. Esto último es lo que Microsoft apunta a solucionar en el futuro.

Más claridad en las no actualizaciones

Como decíamos, a día de hoy es frustrante estar esperando actualizar un equipo que puede ser completamente nuevo, pero al que no le llega la última versión de características de Windows 10. Sin embargo, según cuenta ZDNet, fuentes de Microsoft reconocen que internamente hay presión para solucionar el problema, pues incluso equipos como la Surface Pro 7 no pudieron actualizar el día uno a Windows 10 2004.

Según el medio, en Microsoft están trabajando en tratar de solucionar los problemas con drivers, que son el mayor causante de que las actualizaciones sean bloqueadas, pero también en informar mejor de por qué un equipo en concreto no recibe lo último, algo que puede ser especialmente útil para los administradores de sistemas.

El objetivo de Microsoft en este sentido es esclarecer en un panel informativo en el apartado de Windows Update de 'Configuración' qué incompatibilidades frenan la actualización en un ordenador en concreto, y no de forma general como Microsoft ha estado informando hasta ahora en sus webs dedicadas a enumerar problemas globales.