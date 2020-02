Otro bug de la última actualización de Windows 7 impide que algunos usuarios apaguen y reinicien sus equipos

Enero fue el mes de la despedida "final" de Windows 7, dado que a mitad de mes Microsoft echó el cierre a su programa de soporte gratuito, actualizando a partir de ahora el sistema solamente para empresas que pagaran. Sin embargo, tras aquel día, la compañía tuvo que retractarse y lanzar una actualización más, porque con sus últimos parches había introducido un bug que dejaba en negro el fondo de escritorio.

Tras lanzar dicha actualización, muchos usuarios en distintos foros se están quejando ahora de sufrir otro bug que no les permite apagar o reiniciar sus equipos con Windows. No es que el sistema no haga nada al tratar de apagar o reiniciar, sino que reconoce la orden, pero muestra un mensaje que dice literalmente "No tienes permiso para apagar este ordenador.

Por el momento, desde Microsoft no se han pronunciado en el sentido de reconocer el bug, o en el de explicar a qué puede deberse. Sin embargo, algunos usuarios se han adelantado en el sentido de proponer ciertas vías para arreglar el problema. Veamos qué posibilidades hay para arreglar esto en Windows 7. Antes, volvemos a recordar, el sistema ya no es seguro pese a que los antivirus le den soporte, pues no dispone de actualizaciones de seguridad.

Lo (paradójicamente) más sencillo: crear otra cuenta de administrador

Varios usuarios se han puesto manos a la obra para descubrir cómo puede solucionarse esto, y han descubierto maneras de arreglarlo parcialmente. En Reddit, el usuario varunashiki propone lo que parece la forma más sencilla de poder apagar nuestro equipo con Windows 7. Sencillo, pero a la vez incómodo de ejecutar:

"Tuve que crear otra cuenta de administrador, entrar en ella y luego volver a mi cuenta de administrador predeterminada, que me permitió apagar y reiniciar el sistema."

La compañía de soporte Quick Heal propone un proceso más largo para resolverlo, que implica lo siguiente:

Pulsar Windows + R, y ejecutar "gpedit.msc", el Editor de directivas de grupo local.

Una vez abierto, hay que navegar en el panel izquierdo en esta ruta: Configuración del equipo - Preferencias de Windows - Preferencias de seguridad - Políticas locales - Opciones de seguridad.

Dentro de esa ruta, en el panel de la derecha encontraremos varias entradas de 'Control de cuentas de usuario'. Buscaremos la que dice "Ejecutar todos los administradores en...". Al hacer click en ella marcaremos 'Activado' o 'Enabled', aceptaremos, reiniciaremos, y ya estará arreglado. Dado que algunos usuarios pueden no reiniciar, para hacerlo, desde Quick Heal proponen ejecutar 'shutdown -r' pulsando Windows+R.

