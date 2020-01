PowerLauncher es la nueva PowerToy para Windows 10 llamada a cambiar cómo abrimos aplicaciones y buscamos archivos

La búsqueda integrada de Windows 10 constituye el recurso más rápido para encontrar archivos y aplicaciones en nuestro equipo, pero muchos usuarios se quejan de su funcionamiento errático (ralentizaciones repentinas, archivos que es incapaz de encontrar...).

Y algunas de las soluciones que circulan al respecto, como la de reducir la cantidad de archivos a indexar, parece no resultar útil para ciertos equipos, pues sus búsquedas, lejos de agilizarse, parecen enlentecerse aún más.

Así que Microsoft está probando una nueva aplicación, llamada PowerLauncher, llamada a reemplazar a la función de búsqueda predeterminada de Windows 10. Y, además, lo ha hará integrándola en la suite de utilidades PowerToys, famosa en tiempos de Windows 95/98 y que ha sido recientemente resucitada para su último sistema operativo.

Las PowerToys destacaban por permitir a los usuarios avanzados experimentar con elementos internos de Windows o utilizar características del sistema no documentadas, y eso es exactamente lo que permitirá hacer la nueva aplicación PoweLauncher.

En palabras de Jessica Yuwono, ingeniera del grupo de desarrollo de las Microsoft PowerToys,

Desde Microsoft, prometen que la nueva herramienta ofrecerá una "nueva experiencia de usuario", más rápida y con mejores resultados, admitiendo buscar archivos, webs y aplicaciones. También incluirá funciones como autocompletar y texto sugerido, amén de opciones para abrir el archivo o aplicación elegidos en modo administrador o desde la PowerShell.

Por ahora, los esfuerzos de Microsoft se han centrado en el rendimiento, por lo que su interfaz de usuario no ofrece un aspecto tan moderno como la de la actual búsqueda integrada de Windows 10.

Sin embargo, eso podría cambiar en breve, porque un diseñador independiente ha empezado ya a colaborar con los ingenieros de Microsoft en la implementación de una interfaz Fluent Design, como la siguiente:

I'm super excited to see PowerLaunch coming to #PowerToys. Let me contribute by bringing some @WindowsUI #FluentDesign to the project :).



Check out the spec here: https://t.co/VqwL9W38ix by @ClintRutkas#FluentFriday @MicrosoftDesign #UX #UWPDev pic.twitter.com/XNX4P5u7Yv