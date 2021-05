La última actualización opcional de Windows 10 está rompiendo la barra de tareas de algunos usuarios

Si has abierto Windows Update recientemente y se te ha ofrecido la actualización KB5003214 de Windows 10 en versión preliminar del 25 de mayo de 2021, quizás es mejor que esperes antes de instalarla. Muchos usuarios han estado reportando problemas con la barra de tareas y el área de notificaciones tras su instalación.

Esta actualización aplica para todas las versiones actuales de Windows 10 con soporte, es decir, Windows 10 2004, 20H2 y la reciente versión 21H1 o May 2021 Update, y algunos de los usuarios que la han instalado han encontrado problemas como la desaparición de iconos, iconos superpuestos o un centro de actividades que no funciona.

Un vistazo a… WINDOWS 10: 9 TRUCOS MUY ÚTILES y POCO CONOCIDOS

La culpa parece ser del widget de Noticias e Intereses

La mayoría de los reportes, según WindowsLatest, indican que estos problemas ocurren especialmente cuando el nuevo widget Noticias e intereses está activo. Un par de usuarios con una barra de tareas personalizada experimentaron cosas como que los iconos aparecían y desaparecían si pasaban el puntero del mouse por encima de la barra.

Otros usuarios reportaron que el cajón de búsqueda había desaparecido, y algunos incluso dicen tener problemas con el escalado de la resolución de pantalla. Aunque Microsoft no ha confirmado estos problemas de momento, la solución es tan simple como desactivar el widget Noticias e intereses.

Si todavía no has instalado esta actualización, puedes en cambio pausar las actualizaciones por 7 días desde Windows Update, o simplemente no buscar actualizaciones de forma manual. Recordemos que las nuevas actualizaciones en "versión preliminar", son una nueva estrategía de actualización de Microsoft para evitar que este tipo de problemas plaguen a demasiados usuarios.

Esto es algo muy reciente, tras el drama con las actualizaciones mensuales de seguridad de Windows 10 y todos los problemas que causaron con las impresoras, Microsoft decidió iniciar un programa mensual llamado "C" de actualizaciones en vista previa que los usuarios pueden instalar de forma manual. La idea es, dar la oportunidad primero a aquellos que sí se hayan visto afectados por los problemas que soluciona el parche en cuestión, de que actualicen lo más pronto posible, mientras se aseguran que el parche no cause más problemas de los que viene a solucionar.