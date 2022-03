Windows 10 y 11 no borran todos tus archivos tras "formatear" el sistema: así puedes solucionarlo

Microsoft ha confirmado un fallo que afecta a Windows 10 y 11, que impide que el sistema borre correctamente todos los archivos que debería borrar tras restablecer el sistema usando la función integrada en la Configuración.

Básicamente, la función de Windows que permite reinstalar Windows eliminando archivos y dejando todo como nuevo está fallando cuando le toca eliminar las carpetas de OneDrive que el usuario tenga sincronizadas con la nube de Microsoft.

Un vistazo a… WINDOWS 10: 9 TRUCOS MUY ÚTILES y POCO CONOCIDOS

Primero fue Windows 10 borrando archivos que no debía. Ahora es que no borra todo tras restablecer el sistema

Desde hace un bien tiempo Windows 10 ofrece una opción para restablecer el equipo a su estado original, es algo que tiene casi el mismo efecto que formatear el disco y reinstalar con el sistema desde un disco o USB, pero que te ahorra más pasos.

"Restablecer" ofrece reinstalación de Windows conservando archivos personales o eliminándolos por completo. Es en el caso de elegir esta última opción que el proceso está fallando. Esto afecta a los archivos que se encuentren en las carpetas de OneDrive o OneDrive for Business que han sido descargados y sincronizados de forma local.

Si hay archivos de OneDrive que están "sólo en la nube" o que no se han descargado o abierto en el dispositivo, estos no se verán afectados y no persistirán tras el restablecimiento, ya que los archivos no se descargan o sincronizan localmente.

Microsoft está trabajando en una solución para este problema, mientras tanto, recomiendan lo siguiente a los usuarios para mitigar el problema si necesitan restablecer un equipo:

Pasos para desvincular un PC de la cuenta de OneDrive

Para evitar el problema antes de restablecer : debes cerrar la sesión o desvincular OneDrive previamente. Instrucciones detalladas para esto las encuentras en la web de soporte de Microsoft.

: debes cerrar la sesión o desvincular OneDrive previamente. Instrucciones detalladas para esto las encuentras en la web de soporte de Microsoft. Para solucionar el problema en equipos que ya se han restablecido: debes eliminar la carpeta "Windows.old" desde el liberador de espacio en la Configuración de Windows. Instrucciones paso a paso las encuentras en la web de soporte de Microsoft.

Este no deja de ser un bug curioso, especialmente por el memorable bug de la Windows 10 October 2018 Update que hizo que Microsoft retirara la actualización. En aquel entonces era Windows borrando archivos que no debía, ahorra está conservando los que debería borrar.

El problema afecta a Windows 11 versión 21H2; Windows 10, versión 21H2; Windows 10, versión 21H1; y Windows 10, versión 20H2.