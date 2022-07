Windows 10 y 11 parecen casi anticuados en diseño al lado de este concepto que actualiza el estilo de Windows 7 a 2022

Existe cierto consenso entre los usuarios de Windows de que una de las mejores versiones de este sistema operativo lanzadas por Microsoft a lo largo de su historia fue Windows 7. Un consenso reforzado, además, por la mala opinión que merecieron tanto su antecesor como su sucesor.

Pero, ¿podría haber sido aún mejor Windows 7 si se hubiera lanzado en 2022 en lugar de en 2009? O, enfocado de otra manera, ¿podría —en igualdad de condiciones— Windows 7 hacerle sombra al actual Windows 11?

Esa es la pregunta que ha tratado de responder el diseñador conceptual Addy Arapi —del canal de YouTube Addy Visuals—, lanzando un vídeo de menos de 2 minutos que nos muestra una simulación del 'cómo habría sido': en él vemos un Windows 7 reconocible (con elementos tradicionales como la imagen de fondo del escritorio o la estructura del menú de Inicio) pero modernizado (recurriendo a un logotipo revisado o nuevos iconos, por ejemplo).

Windows 7 carece de soporte oficial por parte de Microsoft desde hace dos años y aún así, según los datos de Statcounter, su cuota de mercado el mes pasado (11,52%) aún seguía por encima del 10,96% de Windows 11

Un concepto de diseño que va más allá de lo meramente estético

Pero este vídeo conceptual del 'remake' de Windows 7 no se limita a mostrarnos los aspectos meramente visuales, sino que también innova al incluir características modernas como la inclusión de pestañas en el Explorador de Windows. Tan modernas, de hecho, que esta función aún no ha llegado ni a Windows 11 (aunque su llegada es inminente, tras años y años de espera por parte de los usuarios).

En un momento dado, también podemos apreciar un buscador/lanzador de escritorio, similar a la herramienta PowerToys Run de las Microsoft PowerToys:

Tampoco ha llegado a Windows 11 (ni está previsto que lo haga, no sin aplicaciones de terceros) otra de las características de Windows presentadas en el vídeo, como las 'Imágenes Dinámicas de Fondo', un término ciertamente autoexplicativo para designar a imágenes que cambian a lo largo del día para reflejar el ciclo día/noche.

Por supuesto, ésta es la era de Windows 11, y ciertos elementos propios de este sistema operativo se 'cuelan' en la simulación creada por Addy Arapi, como el menú de configuración del sonido o el icono de red en la bandeja del sistema, pero aún así su autor logra integrarlos bien en el diseño general de Windows 7.

Iconos elegantes, menú de Inicio ordenado (para muchos, entre los que me incluyo, el mejor de la historia de Windows), Explorador con pestañas… seamos claros, esto es el sueño de cualquier usuario de Windows. Pero, cuando el vídeo llega a su final, un aviso nos despierta bruscamente: "This is NOT real software". Ay.

Y si la idea te ha gustado, pero tus filias en materia de sistemas operativos van unos años más allá, hasta 2001 y Windows XP, quizá quieras saber que Arapi ya lanzó hace unos meses otro vídeo con la simulación de Windows XP '2022 Edition'.

Vía | GameStar