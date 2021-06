Windows 11 ahora en una broma de Youtube: el vídeo de Microsoft de 11 minutos exactos para que te relajes

Microsoft ha vuelto a jugar con el número 11 en una nueva decisión que aumenta la expectación sobre la posible llegada de Windows 11 este mes. Ha publicado un vídeo en YouTube en el que el gigante del software recopila en 11 minutos exactos sonidos de inicio de varias versiones de Windows. Todos están ralentizados en un 4.000 por ciento.

¿Para qué es el vídeo? Dice Microsoft que si "te cuesta relajarte porque estás demasiado emocionado por el evento de Microsoft del 24 de junio" puedes hacer un viaje lento recordando los sonidos de inicio de Windows 95, XP y 7 ralentizados.

Aún no se sabe si lo que se va a presentar el próximo día 24 va a ser novedades a Windows 10 (como Sun Valley) o un Windows 11 y este vídeo de 11 minutos exactos parece estar creado para seguir aumentando la expectación que ya existe.

Este número estará presente en diversos asuntos del gran evento del año del mundo del software. El encuentro empezará a las 11 de la mañana hora local del este de Estados Unidos. Además, la invitación al encuentro tiene una ventana que crea una sombra con un contorno que se parece mucho al número 11.

Otros aspectos que auguran un Windows 11

Además de las constantes señales alrededor de este número por parte de la firma de Redmond, hace unos días nos hacíamos eco de un misterioso anuncio de la cuenta oficial de Windows en Twitter, que hablaba de "las próximas novedades para Windows".

No para 'Windows 10': para 'Windows', a secas. Y sí, aunque obviamente a nivel semántico todos sabemos que lo segundo incluye también lo primero, no se nos escapa que las reglas del marketing son algo distinto, y que ese tipo de detalles importan y mucho.

El mismo líder de la firma, Satya Nadella, también habló solo de Windows cuando anunció que estaba por llegar la mayor actualización de la historia del sistema operativo.

Por otro lado, en Windows Latest han accedido a un página de soporte de Microsoft en GitHub en la que se puede leer: "Learn about managing applications in Windows 10 and Windows Sun Valley".

La distinción que hacen entre Windows 10 y Sun Valley, que se esperaba que fuera Windows 10 21H2, da que pensar que Sun Valley, en efecto, será otra cosa distinta a Windows 10, y si bien el nombre de Windows 11 no ha salido por ninguna parte, sería el más probable, junto a un simple "Windows".