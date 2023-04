Apple decepciona en inteligencia artificial, pero puede ser la gran tapada: los motivos para pensar que tiene un as bajo la manga

En la actualidad estamos viviendo una 'era de la Inteligencia Artificial' con la aparición de numerosos chatbots que permiten ayudar en el día a día de muchos usuarios. Uno de los más importantes es sin duda ChatGPT que ha provocado que muchas empresas deban adaptarse a esta nueva era como por ejemplo Google con Bard o Microsoft incluyendo a esta IA de OpenAI en el navegador Bing.

La única empresa que a priori se está quedando más atrás en este terreno es Apple, que lleva muchos años atascada con una Siri que no mejora sustancialmente en las respuestas que ofrece. Pero Apple siempre ha destacado por no seguir las modas del resto de la competencia, caminando por su lado y a un ritmo menor teniendo como lema el no llegar la primera a estos avances pero cuando llega hacerlo de manera excepcional.

Y es que este silencio de Apple puede ser una gran tapadera que oculta un trabajo en las oficinas de Cupertino para la próxima gran actualización del sistema operativo. En este artículo analizamos los motivos que podemos tener para llegar a pensar que Apple va a poder sorprender, y mucho, en este campo como ya ha hecho en otras cosas.

Apple no parte de cero en lo que se refiere a inteligencia artificial

La compañía de Cupertino sabe que los usuarios demandamos desde hace mucho tiempo una inteligencia artificial en el sistema operativo que permita comprender el lenguaje natural. Y no parte de cero en este campo, pues la inteligencia artificial ya está integrada en Siri aunque de una forma en la que se encuentran muchas carencias y que llega a decepcionar en la actualidad.

Todos podemos llegar a estar de acuerdo en que Siri puede funcionar bien dentro del sistema operativo, a la hora de crear un recordatorio, hacer una llamada telefónica sin tener que entrar en los menú o redactar un correo con bastante precisión. Pero esto cambia por completo cuando se necesita hacer una consulta mucho más general para poder buscar información de una personalidad o incluso que se reconozca la voz de alguien. Aquí es donde la IA de Apple decepciona, y mucho, a cualquier usuario que la tiene en sus mano que ve carencias importantes.

De esta manera, aunque se queda un poco atrás frente a otros asistentes como Google Assistant, la base está presente y ahora falta complementarla con futuras actualizaciones. Además, ya sabemos que cuando Apple lleva mucho tiempo sin mencionar un tema sabiendo lo solicitado que es, se debe principalmente a que tiene un as bajo la mano. Y esto también se debe complementar con el hardware que vemos en los últimos equipos que han lanzado al mercado que está muy centrado en núcleos dedicados a la inteligencia artificial.

Ahora en pocas semanas tenemos una gran cita en la WWDC, donde Apple va a congregar a todos los desarrolladores para poder presentar sus nuevos sistemas operativos destacando iOS 17. Será aquí donde Apple pueda terminar desvelando el as que tiene bajo la manga en lo que se refiere a inteligencia artificial dando un paso al frente de lo que ya tiene en mente.

Y aunque siempre nos centramos en Siri, también hay que recordar que Apple tiene IA en muchas más partes del sistema. Por ejemplo, la compañía fue un referente en lo que se refiere a la fotografía computacional y también a tener un modo retrato que dejó a muchas personas con la boca abierta. El hecho de que en este modo se detecte perfectamente a la persona que aparece en la foto difuminando el resto de elementos con precisión, es responsabilidad de la IA. Y es aquí donde vemos que aunque no es la primera, cuando hace un lanzamiento es top.

Lo mismo ocurre con Live Text implementado en cualquier aplicación de iOS o macOS para detectar el texto que hay en un documento que se ha fotografiado o en una pizarra del instituto. Todo esto es responsabilidad de la IA propia de Apple, así como la posibilidad de extraer a un sujeto de la imagen de la imagen para crear un sticker en WhatsApp o situarlo en un paisaje. Todo esto con un hardware que es puntero en este IA con el Neural Engine propietario de Apple. Es por ello que hay muchos motivos para pensar que cuando le llegue el turno a Siri, va a volver a dejarnos a todos con la boca abierta porque ya el historial que tiene a sus espaldas

Apple ha hecho muchas compras ya en inteligencia artificial

Y es que Apple ha hecho ya numerosas compras de empresas IA desde hace casi una década, pero el problema es que estas se hacen de manera “escondida”, y esto es algo que le pasa factura a la propia Apple que parece que se queda atrás al no querer tener un producto de IA abierto. Esto hace precisamente que no reciba la cobertura merecida, haciendo que parece que Apple es incapaz debido a esta invisibilidad en los avances de inteligencia artificial.

Pero este precisamente es uno de los motivos que tenemos para poder ver que la compañía de Cupertino puede tener un as bajo la manga. Y es que desde GlobalData han creado la tabla que mostramos encima de este párrafo donde se puede ver las compras que han hecho las diferentes empresas tecnológicas desde 2016 hasta 2020. Y aquí se ve precisamente que Apple ha superado a otras en esta materia con IA centradas en trabajar con contenido muy diverso como vídeos o en la mejora de la comprensión de su asistente virtual. Concretamente Apple, Google, Microsoft y Facebook han comparado juntas 60 empresas, pero Apple de manera individual 25 compañías.

Es una realidad que la compañía no ha mostrado los avances que han generado estas compras, pero esto está a punto de implosionar. Porque debemos recordar que Apple es una empresa, y como tal busca sacar el máximo beneficio posible de todas las compras que realiza para no tener la sensación de estar tirando el dinero. En definitiva, la compañía de Cupertino está aupando esfuerzos para que cuando libere todos estos avances estén lo más pulido posible.

Claramente no se quiere parecer a Google que realizó un lanzamiento acelerado para poder responder a la unión entre ChatGPT y Bing, y el resultado ya hemos visto que no ha sido bueno, ya que a día de hoy poco se conoce de este proyecto. Y Apple no quiere cometer este error, puesto que su prioridad no es llegar los primeros, sino que es ser los mejores cuando se libere.

