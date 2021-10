Este vídeo muestra a los estudiantes copiando de apuntes de compañeros de clase gracias a iOS 15: Google Lens es igual de capaz

Cuando presentó la función 'Live Text' junto a iOS 15 y macOS 12 Monterey, Apple asombró por la velocidad con la que los nuevos sistemas eran capaces de reconocer texto en tiempo real y en imágenes ya tomadas. En el mundo Android había existido algo así con Google Lens desde hace tiempo, y los resultados son también espectaculares, pero la accesible integración de la función de Apple está haciendo que se pruebe y comente mucho más.

Como siempre ocurre con cualquier avance tecnológico, los usos van desde lo útil hasta lo que puede ser ilícito. Y un estudiante francés ha mostrado en Tiktok cómo, incluso estando relativamente lejos de un compañero de clase, Live Text le ha ayudado a copiar sus apuntes sin que se inmutara.

students are starting to steal each other's notes with iOS 15 and it's... kind of genius pic.twitter.com/klE992DuBn