Fuengirola tiene a muchos funcionarios de baja. En vez de plantearse su ambiente laboral, va a vigilarlos en la puerta de casa

Ya hemos visto que las cifras oficiales en España muestran un récord histórico de bajas laborales: antes de la pandemia el porcentaje de trabajadores en baja laboral no superaba el 2,5% y ahora se acerca al 4,5%. Al mismo tiempo, las empresas han disparado su gasto en detectives privados para ubicar posibles fraudes. No solo en los empleados que están de baja, sino también quienes hacen su trabajo a distancia.

Pues este problema no es exclusivo del sector privado: ee Ayuntamiento de Fuengirola, un municipio de Málaga, está desesperado por el alto número de bajas laborales de sus funcionarios y ha decidido tomar medidas: ha aprobado una partida de dinero para investigar qué pasa con sus trabajadores públicos.

Concretamente, gastará 18.000 euros para comprobar por qué los niveles de bajas laborales están muy por encima de la media del país. La medida no ha estado exenta de polémica. El primer teniente de alcalde asegura que la intención es "intentar que el tramposo no haga trampas" mientras que los sindicatos dicen que esto supone un estigma para los empleados públicos.

No es el único, Calp, en Alicante, también ha anunciado una decisión similar. A través del departamento de Recursos Humanos, se ha constatado que el nivel de absentismo laboral en el Ayuntamiento de Calp alcanza el 10% y supera la media del sector. Por ello desde alcaldía se ha considerado la necesidad de mejorar la gestión de los procesos de seguimiento de las bajas laborales.

Por qué tantas bajas

Destaca, en el caso de Fuengirola, que el departamento que está registrando más bajas es el de Servicios Operativos y Limpieza. El ayuntamiento, liderado por el Partido Popular, ha explicado que la empresa de investigación tendrá que vigilar la vivienda y los lugares que frecuenten los funcionarios seleccionados durante al menos tres días por persona, aunque este plazo podría ampliarse si Recursos Humanos lo considera necesario.

Al mismo tiempo, desde Diario Sur han recogido que Fuengirola lleva contratando detectives para sus empleados de baja desde 2005 y el Ayuntamiento ha analizado en este tiempo unos 20 expedientes, pero sólo uno se saldó con la pérdida del empleo por parte de un trabajador. Es decir, que el resto de bajas laborales estaban justificadas y no se encontraron fraudes.

Al mismo tiempo, hay expertos en recursos humanos que advierten que en los lugares donde el ambiente de trabajo no es bueno es común que haya más bajas. Por ejemplo, lugares con cargas de trabajo extremadamente alta, un mal ambiente laboral o salarios escasos también llevan al agotamiento físico y mental de las plantillas.

Mirar las causas antes de criminalizar al trabajador

En España hemos visto estudios que demuestran que estamos en niveles récord de estrés y eso afecta a la salud mental. Otro problema que hay en España a este respecto es el envejecimiento de la población activa. Y es lógico que con los años haya más achaques de salud.

De hecho, ante esto, hay voces que alegan que lo que habría que investigar son las causas por las que tantas personas acaban incapacitadas temporalmente para trabajar y requieren de una baja.

Joaquín Almagro, máximo responsable del área de Administraciones Públicas en el sindicato CSIF en la provincia de Málaga, explica que: “Ante un índice elevado de bajas, el deber de la Administración es investigar las causas” y señala a la carga de trabajo, la organización o las condiciones ergonómicas, psicosociales y de salud laboral. A partir de ahí, cree que el municipio debe "adoptar medidas preventivas en lugar de perseguir a los trabajadores".

Qué dicen desde Calp

Desde el Ayuntamiento de Calp, la alcaldesa, Ana Sala, ha señalado que "llevamos detectando ya hace tiempo, con los informes que nos ha estado facilitando la Mutua, que el nivel de absentismo supera la media del sector de la administración pública y que no hay forma de reducir esos índices". En un comunicado afirma:

"Ha llegado el momento de poner remedio a esto y evidentemente habrá bajas justificadas y las habrá que no estén justificadas, lo único que pretendemos es hacer seguimiento y controlar que son bajas reales y efectivas. Hay que optimizar los recursos del Ayuntamiento, no nos podemos permitir ese nivel de bajas".

Según ella, la Seguridad Social no dispone de los mecanismo necesarios para evitar esto y una administración pública, que gestiona dinero y recursos públicos, estos indices de bajas laborales no se los puede permitir”.

