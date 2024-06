Un autor escribió 97 libros con ChatGPT y los ha ilustrado con MidJourney. Un libro se hace en máximo 8 horas y ya gana dinero

Un hombre de Estados Unidos de nombre Tim Boucher está ganando dinero con un libro escrito por ChatGPT en el que invirtió 8 horas para su proceso de elaboración.

El hombre ya había empezado a utilizar el chatbot de OpenAI en agosto de 2022, cuando aún no se había popularizado y llegado a todo el mundo, algo que sucedió en el año 2023... y que sigue su tendencia.

Así que cuando los demás estábamos comenzando, este hombre ya tenía cierta experiencia con ChatGPT (ya hemos visto que, con un buen uso se sacan mejores resultados). Y decidió usarlo como asistente para escribir libros. Muchos libros.

Se hizo muy famoso hace ahora un año y no hay información que diga si ha seguido con tu beneficiosa actividad, pero viendo los resultados que estaba teniendo, no sería raro que sí siga, aunque con perfil bajo para no dar muchas ideas a la posible competencia.

Un vistazo a… CHAT GPT-4 en 4 MINUTOS

97 libros en horas

Captura De Pantalla en Gumroad

Con su pequeña empresa, según la información compartida, en mayo del pasado año había escrito en nueve meses 97 libros, la mayoría de los cuales le llevaba entre 3 y 8 horas escribir.

Cada ebook contiene entre 2.000 y 5.000 palabras, y se complementa con entre 40 y 140 ilustraciones creadas con la ayuda de la inteligencia artificial Midjourney.

Según las declaraciones del propio Tim Boucher: "Vendí 574 libros por un total de casi 2.000 dólares entre agosto y mayo. Todos los libros se solapan, creando una red de historias interconectadas que atraen a los lectores".

Es decir, que cada tomo va conectado con el anterior y así es como mantiene el compromiso de sus lectores. "Este enfoque ha tenido éxito, ya que la mayoría de mis lectores son compradores habituales, muchos de los cuales han adquirido más de una docena de títulos". Cada libro cuesta entre 1,99 y 3,99 dólares.

Utiliza la plataforma Gumroad para sus ventas, lo que le da un control total sobre sus libros. Tim Boucher considera que la rentabilidad que está consiguiendo es mucha teniendo en cuenta que se trata de "una pequeña editorial independiente".

Como él define en su perfil dentro de Gumroad, "he producido casi 100 libros con herramientas de generación de texto e imágenes de inteligencia artificial" y también contaba cómo hacía poco que había estado en la CNN para hablar "sobre el arte de la inteligencia artificial y la confianza y seguridad online".

No está en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube (aunque lo ve mucho), Tiktok o Linkedin y dice no tener móvil desde hace más de una década. Por eso no es fácil encontrar novedades sobre él. Si accedes al perfil de LostBooks que compartía hace un año dentro de Gumroad sí se ve una enorme colección de libros, aunque no queda claro que solo sean de él.

Hay una web a su nombre con un enlace a LostBooks que apuntan a que sigue produciendo títulos creados por IA.

En Genbeta| Estos son los siete errores más comunes al usar ChatGPT y otras inteligencias artificiales. Corregirlos es muy sencillo

Imagen | Andrew Neel en Unsplash y Gumroad