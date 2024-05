Cómo probar ya el misterioso GPT2, el nuevo ChatGPT que sorprende por su calidad; gratis, sin esperas ni registros

Si te gusta la inteligencia artificial y la has integrado en tus herramientas del día a día, es probable que uses con frecuencia ChatGPT, quizás Google Gemini o Microsoft Copilot con GPT -4. No son las únicas, aunque si están entre las más poderosas y por supuesto, son las más populares y mainstream. Dos de ellas tienen bajo el capó el buen hacer de OpenAI, cuya maquinaria no se detiene: con GPT-5 está en el horno, en los últimos días hemos conocido un misterioso modelo gpt2-chatbot de carácter experimental que asombra por sus buenos resultados, pero del que la empresa de Sam Altman todavía no se ha pronunciado.

Esta misteriosa IA se coló en el ranking LMSYS, es nueva (no debe confundirse con la veterana GPT-2 de 2019), tiene un gran tamaño y mira de tú a tú con las mejores. Aunque no ha sido lanzado de forma pública y oficial, GPT2 ya puede probarse sin necesidad de esperas con este truco.

Cómo usar GPT2 gratis ahora mismo

Para probar GPT2 no hace falta que esperes a un hipotético y futurible lanzamiento público oficial ni necesitas una VPN. Es más, ni siquiera necesitas crearte una cuenta o acceder a servicios de pago, siendo un procedimiento de lo más sencillo y rápido.

Lo primero que tienes que hacer es entrar a la web de LMSYS desde un navegador y conexión a internet. Una vez dentro, fíjate en que te encuentras en la pestaña 'Arena (battle)', es la primera.

Verás que hay dos grandes rectángulos con dos modelos e inmediatamente después, un cajetín donde introducir un prompt. Escribe la orden que deseas que ejecute y toca sobre el botón naranja de 'SEND'. Ambos modelos devolverán una respuesta en sus respectivos rectángulos y tú tendrás que elegir una opción: 'A is better' 'B is better' 'Tie' o 'Both are bad'. Como habrás podido deducir, este modo batalla es en realidad una competición donde comparar modelos.

Para probar GPT2 en realidad nos da igual qué respuesta elijas, siempre y cuando lo hagas, porque lo que interesa es lo que sucede después: bajo el cuadro de texto aparecerá el nombre de los modelos de lenguaje con IA empleados. Nos interesa que aparezca estas dos opciones: 'im-also-a-good-gpt2-chatbot' o 'im-a-good-gpt2-chatbot' , lo que revelará que estamos usando GPT2.

GPT2 vs Llama 3

Porque en este modo batalla de LMSYS se integra GPT2 aleatoriamente, por lo que igual puedes usar este nuevo modelo en fase de pruebas que otro cualquiera, ¿y si ninguno de los dos es GPT2? Entonces te tocará refrescar la web y probar de nuevo.

Cuando por fin tengas un rectángulo con GPT2, podrás ponerlo a prueba con las preguntas que estimes pertinente, aunque eso sí, no lo usarás solo: al otro lado habrá otro modelo compitiendo. No es lo mejor, en tanto en cuanto el proceso requiere más tiempo, pero es la única forma de probar GPT2 de momento.

Por ejemplo, le hemos preguntado sobre si su existencia tiene como objetivo ir depurando GPT5 y cuál es su tamaño y este ha respondido que está basado en la arquitectura de GPT-4 y que emplea cientos de miles de millones de parámetros. Asimismo, se ha definido como 'uno de los modelos más avanzados en procesamiento de lenguaje natural, pero no puedo afirmar ser el más potente en todos los aspectos, ya que depende del tipo de tarea y aplicación.' Así que tocará esperar hasta que OpenAI (u otra empresa) nos saque de dudas.





