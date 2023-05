Bill Gates estuvo a punto de no dedicarse a la informática: esto fue lo que le convenció para no ser matemático o psicólogo

Recientemente, tuve acceso a dos libros en inglés sobre el Silicon Valley del 'boom' de la industria tecnológica, previo al reajuste que constituyó la 'burbuja de las puntocom', cuando los grandes empresarios que hoy están ya retirados y dedicados a la filantropía (o incluso que, lamentablemente, han fallecido) eran jóvenes y ambiciosos programadores que copaban las portadas de las revistas de negocios.

Los libros en cuestión eran 'In the Company of Giants: Candid Conversations & the Visionaries of the Digital World' y 'Hard Drive: Bill Gates and the Making of the Microsoft Empire', y ambos ofrecen algunas claves interesantes sobre cómo terminó Bill Gates dedicándose a la informática, creando Microsoft junto a Paul Allen y desarrollando Windows… pese a que antes de dar ese paso se planteó vocaciones muy diferentes.

En un momento dado, Gates afirma "Yo mismo, aunque había estado estudiando y trabajando con software desde los 13 años y me convertí en un desarrollador fantástico…".

Más allá de la constatación de que nuestro protagonista 'no necesita abuela', el dato es interesante porque luego aclara que la temprana dedicación de Gates a la informática a los trece años estuvo a punto de verse cercenada por consejo paterno:

"En noveno curso [14-15 años] mis padres dijeron: '¿Por qué no dejas estas cosas?' Así que lo hice. Simplemente, me fui e hice otras cosas... ciencia, matemáticas. Había una cantidad infinita para leer. Hubo al menos nueve meses allí en los que no hice nada con las computadoras".

Bill Gates matemático, Bill Gates abogado, Bill Gates psicofisiólogo… ríete tú del Multiverso Marvel

De hecho, incluso después de retomar sus actividades como programador amateur, no tenía decidido dedicarse a la industria del software. Ni siquiera cuando comenzó la universidad: "Había un montón de opciones, mi mente estaba bastante abierta".

"Pensé que el derecho sería divertido. Pensé que la psicología fisiológica, el estudio del cerebro, sería divertido. Pensé que trabajar en inteligencia artificial sería divertido. Pensé que la informática teórica sería divertida. En realidad no me había centrado en nada concreto".

"Casi decidí dedicarme a las matemáticas. Pero me di cuenta de que no era un campo con un montón de territorio virgen, [no aportaba] grandes recompensas psíquicas para el progreso que haces".

De hecho, bueno… Gates llegó a cursar una clase que cubría 4 años de contenidos matemáticos en sólo dos semestres antes de abandonar la universidad (Harvard) por Silicon Valley. Recordemos que el sistema estadounidense proporciona mayor flexibilidad a los estudiantes a la hora de elaborar sus listados de asignaturas:

Sin embargo lo que le desanimó de las matemáticas fue pensar que "las probabilidades de que hiciera algo de repercusión mundial eran bastante remotas":

"Conocí a varias personas en el departamento de matemáticas que eran bastante mejores que yo en matemáticas. Eso cambió mi punto de vista. Puedes perseverar en el campo de las matemáticas y lograr avances increíbles, pero [era como] 'Oye, me voy a sentar en una habitación, mirando una pared durante cinco años, e incluso si se me ocurre algo, quién sabe'".

Pero, al pensar en dedicarse al software, ese problema no estaba presente:

"Con el software fue algo como "Espera un minuto, podemos hacerlo diez veces mejor que lo que se ha hecho [hasta ahora]". La oportunidad, la visión que creció en torno a la informática personal, ser capaz de contratar a amigos… todo eso se juntó".

Imagen | Generada por Marcos Merino mediante IA (Mage.space) + Imagen de Pendethan vía Wikipedia

