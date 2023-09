Un CEO despidió a trabajadores de su startup y luego publicó un selfie llorando en LinkedIn. Se hizo viral, pero para mal

El director de una empresa publicó una selfie en LinkedIn en la que salía llorando después de despedir a muchos de los trabajadores de la firma, la foto se hizo viral y recibió muchísimas críticas. Braden Wallake, director ejecutivo de HyperSocial, una startup de marketing, dice quería ser honesto acerca de lo difícil que puede ser ejercer como director ejecutivo en ciertas circunstancias.

Wallake acababa de despedir empleados por primera vez, como dijo en una entrevista con The Washington Post y también recortó su sueldo e hizo otros ajustes comerciales.

Tras despedir a un par de personas, "esto será lo más vulnerable que jamás compartiré", comenzó en una publicación larga junto con una foto de él mismo con lágrimas visibles. Wallake quería reconocer sus errores, dijo, y acercarse a otros dueños de negocios que podrían estar "sintiendo el dolor" detrás de sus decisiones difíciles.

No todos los CEO son insensibles, dice Wallake

Dice el hombre que su objetivo era mostrar a otros directores ejecutivos este sufrimiento que acarrea tener que echar a gente a la calle porque "quería que se sintieran menos solos".

"Sólo quiero que la gente vea", escribió, "que no todos los directores ejecutivos son insensibles y no les importa cuando tienen que despedir gente". Pero consiguió efecto contrario en mucha gente ya que la publicación rápidamente se volvió viral en LinkedIn y muchos acusaron a Wallake de ser insensible y "vergonzoso".

Con más de 68.000 trabajadores del sector tecnológico despedidos en lo que va de 2022, muchos interpretaron que la publicación de Wallake privilegiaba el dolor del director ejecutivo sobre el de los empleados despedidos. Se pueden leer cosas como:

Tal vez podrías haber hecho la publicación sobre las personas a las que tus decisiones han impactado, en lugar de sobre ti mismo

Otra persona le dice que sienten que está insultando a todos los directores ejecutivos en LinkedIn: "todos somos humanos y eso significa que todos podemos fallar. Pero no eres mejor que todos los demás directores ejecutivos sólo porque nos demostraste que puedes llorar. En cambio, si esto es solo un viaje de marketing, lo siento, pero serás recordado como "el cryCEO" y no como "el goodCEO" porque esta publicación es solo para ti y no para tus errores ni para tus ex empleados".

Just ayer, el reconocido CEO de Better.com (reconocido por despedir a 900 personas en una llamada de Zoom en unos segundos y por luego criticar anónimamente en foros a los empleados despedidos diciendo que eran vagos) dijo que había recibido clases de liderazgo y gracias a ello aprendió que es necesario ser amable con sus trabajadores.

Imagen | Foto de Tom Pumford en Unsplash

