Los directivos de Google se están yendo después de décadas y parece culpa de su IA. Los empleados se quejan de la pesada burocracia

Hace unos meses veíamos cómo los empleados de Google estallaban contra su CEO porque gana millones de dólares por ejercer su puesto, a pesar de que su inteligencia artificial, Bard, no ha logrado ni por asomo ser una revolución dentro de este software que está marcando el año, y todo mientras despide masivamente a miles de personas de su plantilla.

En general, miembros clave de la "vieja guardia" de Google han estado cambiando de roles o abandonando la empresa mientras ésta busca su nueva identidad. Como recoge CNBC, algunos dicen que han dejado sus roles por un nuevo desafío y otros lo han hecho para buscar oportunidades en la inteligencia artificial.

Entre los grandes cambios del año tenemos a la anterior jefa de finanzas Ruth Porat, la directora ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki (que llevó en sus 8 años como líder a que esta plataforma liderase su sector) renunció a su cargo, al empleado número 8, Urs Hölzle, y a Robert Kyncl, director comercial durante 12 años, que dejó su cargo para convertirse en director ejecutivo de Warner Music Group a principios de año.

Susan Wojcicki había estado en Google durante más de 25 años, después de prestar su garaje a los fundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, para que lo usaran como su primera oficina. Si bien seguirá ocupando un puesto de asesoría en Google, dijo que quería "comenzar un nuevo capítulo".

La inteligencia artificial: una carrera en la que Google está detrás

La compañía fue sorprendida el otoño pasado cuando OpenAI lanzó su chatbot ChatGPT impulsado por inteligencia artificial a manos de todo el mundo. El gigante de software encontró ahí que su negocio de búsqueda podía ser amenazado, más aun cuando Microsoft integró estas capacidades en su Bing. ,

Todo esto sin olvidar que Sundar Pichai, el CEO, había estado hablando de la estrategia de “la IA como prioridad” de la compañía desde 2016, pero poco había conseguido lanzar a la luz. Bard llegó al mercado a la carrera pero con poco éxito e incluso se supo que la empresa había pedido a todos sus empleados que hicieran máximos esfuerzos en ir viendo y enmendando errores de esta IA.

Geoffrey Hinton, conocido como “El padrino de la IA” y una de las voces más respetadas en este campo, dijo a The New York Times en mayo que dejaba Google y para advertir al mundo sobre la amenaza potencial de la IA, que dijo que llegará antes de lo que pensaba anteriormente. Incluso llegó a decir que no dormía, aunque defendió a su empresa y atacó a Microsoft por apresurarse en sus lanzamientos y llevar a todo el mercado a apresurarse también.

De todos modos, recuerda CNBC que antes de eso, hubo una gran reorganización interna en los equipos de IA de Google: la compañía ascendió al CEO de su filial DeepMind, Demis Hassabis, para liderar la IA para toda la compañía, y al ex ejecutivo de McKinsey, James Manyika, para convertirse en vicepresidente senior de tecnología y sociedad de Google. para supervisar la investigación de Google.

Al mismo tiempo, el director de inteligencia artificial de Google, Jeff Dean, que ha estado en la empresa desde 1999, pasó a ser científico jefe y aunque la compañía lo llamó un ascenso, en la práctica Dean dejó su importante papel de liderazgo en IA para convertirse en un colaborador individual, supuestamente ayudando a supervisar Gemini.

Descontento por los empleados

La percepción de los empleados sobre la empresa también ha cambiado en los últimos años y ya no todo el mundo encuentra que Google sea uno de los sitios top para trabajar. Entre otros asuntos, no gusta que "se ha vuelto más burocrático que en sus primeros días". El ex empleado de la firma, Praveen Seshadri en una publicación de Medium habló sobre esto y la presión que la empresa siente entre OpenAI y Microsoft.

“Dejé a Google entendiendo cómo una que alguna vez fue una gran empresa poco a poco ha dejado de funcionar”, escribió Seshadri en su blog que detalla los desafíos de la creciente burocracia de Google. Esta publicación que se volvió viral hablaba de que los procesos y los trabajadores, "como ratones, están atrapados en un laberinto de aprobaciones, procesos de lanzamiento, revisiones legales, revisiones de desempeño, revisiones ejecutivas, documentos, reuniones, informes de errores, clasificación, planes seguidos de otros planes" (entre otras cosas).

En ese momento, Noam Bardin, que renunció a Google en 2021, compartió la publicación de Seshadri en LinkedIn y él mismo, un par de años antes había escrito que los empleados no están incentivados a crear productos de Google. Este hombre fue líder de la startup Waze y dice que su problema fue creer que se puede mantener la magia de las startups dentro de una gran corporación.

De hecho, al igual que Seshadri y Bardin, varios especialistas en IA abandonaron la empresa, diciendo que se había vuelto demasiado burocrática para hacer las cosas, como ocho investigadores de inteligencia artificial que crearon "Transformers", una parte integral de la infraestructura detrás de ChatGPT entre otros y que abandonaron el gigante de las búsquedas en los últimos años.

Imagen | Foto de Mitchell Luo en Unsplash