Esta reclutadora sorprende a quien busca trabajo: tiene claro lo que ama ver en un CV y todo lo que sobra

Grecia Bernal es una experta reclutadora de talento 3D en Room 8 Studio y experta en arte digital, video juegos y literatura que comparte muchas de sus impresiones acerca de los CV que va recibiendo.

Hay dos hilos en Twitter que han recibido especial atención: uno recordando qué es lo que no hace falta poner (por cuestiones de privacidad, sobre todo, y por ser datos totalmente innecesarios), pero también lo que "ama" encontrarse cuando le llegan solicitudes de nuevas candidaturas.

Cosas que sí debes tener en tu CV

Grecia Bernal, como reclutadora, muestra que facilitar el trabajo a la persona que te puede llegar a contratar es positivo. Así que hay aspectos que no deben faltar en una carta de presentación para que todo el proceso sea más sencillo.

Lo primero, en el encabezamiento defínete de alguna manera. Pon un título y que sea una sola cosa al mismo tiempo, no metas demasiada información. Pero que el reclutador sepa cuáles son tus grandes especializaciones profesionales.

Tras esto, puedes poner una descripción breve con la que ampliar un poco más el motivo del título, con un par de líneas más, sin extenderte mucho.

Por ejemplo, las formas de contacto más comunes son el teléfono y el mail, así que pon estos datos muy visibles para que, si el departamento de recursos humanos quiere contar contigo, no tenga que rebuscar entre las hojas de tu CV para hacerse con esa información.

Además, Bernal también dice que es bueno "añadir el enlace a tu página de LinkedIn, y asegúrate también de que tienes un perfil completo: contacto, estudios, experiencia laboral, una buena descripción, idiomas y habilidades es clave", pero también ten cuidado con la configuración de privacidad y revisa que no estés compartiendo tus datos personales con cualquier persona.

Si la vacante es para un puesto artístico o creativo, Grecia Bernal dice que ayuda muchísimo a reclutadores de empresas como la suya contar con un link de página web personal o portfolio. "Muchas veces si te piden solo el CV sin el portfolio, es porque se entiende que en el CV habrá un enlace a tu portfolio", aclara.

Mucha gente suele poner los estudios primero y esto es recomendable si estás en búsqueda de un trabajo de docencia, prácticas o derivados, si no, es recomendable dejarlo para el final, dice Bernal, que te recomienda tirar antes por tu experiencia profesional.

Deja también un espacio para mostrar tus hard skills, y si tienes dominio de ciertos programas de software hazlo saber porque ahora mismo en casi todos los trabajos será necesario: bien sea el paquete Office, el de Adobe, cualquier lenguaje de programación, y un gran etcétera.

También añade tus idiomas y los cursos y certificados que tengas.

Qué evitar poner en tu CV

Al mismo tiempo, Bernal recuerda que hay muchas informaciones que la gente pone en sus CV que son totalmente innecesarias, ocupan espacio y hasta atentan contra la privacidad del candidato o candidata. Por ejemplo, no hace falta que pongas tu dirección postal (la calle donde vives y demás) e incluso dice que con poner nombre y un apellido ya serviría, que el nombre completo ocupa mucho espacio.

También dice que la foto aporta poco y que, en Europa, fuera de España, no es común usarla. Y que no es necesario incluir cuáles son tus aficiones de ocio porque "aportan poco". Si hay habilidades que no dominas, evítalas. Es decir que si sabes usar Photoshop nivel principiante, no lo menciones, porque estás usando espacio y realmente no estás aportando una información relevante, ya que no sabes bien usar ese programa.

Luego, en cuanto a las soft skills es decir, por ejemplo, trabajar bajo presión, escucha activa...dice Bernal que es mejor mostrarlo en la entrevista que escribirlo ahí. Si tienes mucha experiencia laboral céntrate en los puestos más relevantes y no hagas un CV larguísimo.

Imagen | Cathryn Lavery en Unsplash

