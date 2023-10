Este hombre lleva 50 años en la misma empresa tech: empezó sin estudios y ha ejercido 8 funciones de ingeniería diferentes

Ahora que una nueva generación, la X o los centennials, accede al mercado laboral para quedarse muchas décadas, son recurrentes los estudios que hablan de las diferencias con otras generaciones a la hora de afrontar su trabajo.

Una de las características de las personas veteranas es su capacidad de aguantar en la misma empresa por décadas y estas historias suelen llamar mucho la atención.

Los historias a este respecto suelen resultar interesantes y hoy vamos con la de un ingeniero de 68 años que pasó 50 años en la misma empresa, la tecnológica AT&T y ha dado una entrevista contando que "siempre" decía a sus jefes que le "dejaran en paz", que le dejaran aprender solo.

El protagonista es Kip Turner, que tiene ahora 68 años, se incorporó a AT&T poco después del instituto y lleva en la empresa 50 años de carrera. Se incorporó a la empresa como instalador de estaciones cuando tenía 18, sin título universitario y con la idea de volver a la universidad con el dinero ahorrado para estudiar veterinaria.

En cambio, durante las cinco décadas siguientes, desempeñó unas ocho funciones diferentes en el área de ingeniería, y ahora trabaja como ingeniero jefe de desarrollo de productos.

Qué opina de los jóvenes

A lo largo de su carrera dice el ingeniero "hecho a sí mismo" que también ha tenido muchos discípulos jóvenes y cree que, a pesar de la cultura actual de cambiar de trabajo (en busca de mejores condiciones, de nuevas oportunidades o porque no estamos tratados con respeto o por los despidos masivos que han caracterizado este año en varios países del mundo) cree que hay jóvenes licenciados de hoy que podrán construir una carrera como la de él en una empresa si es lo que quieren.

Eso sí, dice que "en la mayoría de los empleados más jóvenes a los que he asesorado, no tienen la paciencia necesaria para permanecer tanto tiempo en una sola empresa".

Según un informe de Pew Research Center, la mayoría de la gente abandona el trabajo por los bajos salarios y las escasas posibilidades de promoción.

Turner no ha querido desvelar su salario ni si está satisfecho con la cantidad y admite no hablar de ello con sus compañeros más jóvenes de la empresa, así que no sabe si tienen unos ingresos decentes. Pero sí admite tener épocas en su carrera que iba justo de dinero para llegar a fin de mes.

Lo que a este hombre le gusta de su empresa ha sido la oportunidad constante de formarse. Aunque Turner nunca volvió a la universidad, ha podido asistir a unos "150 cursos de formación diferentes por todo el país" para aprender diferentes técnicas de ingeniería para su trabajo, incluidas técnicas que le permitieron trasladarse a nuevas oportunidades.

