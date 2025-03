Este profesional de la Generación X odiaba trabajar con boomers y explica por qué adora tener jefes millennials

Más que nunca, se habla de las enormes diferencias y los choques que se están dando entre personas de diferentes cohortes generacionales. Como ha pasado siempre en la historia, las generaciones mayores suelen criticar a los más jóvenes. Pero con la Generación Z, las quejas están muy fuertes y, de hecho, muchos expertos están alertando de la necesidad de comprenderse mejor.

Pero hoy tenemos una historia contraria a esto. Alguien de la Generación X que odiaba trabajar con los baby boomers y dice estar encantado de que los millennials ya tengan puestos de poder porque ven la vida de otra manera. Una de las razones es que "los jefes millennials entienden que surgen problemas personales y que el trabajo no siempre es lo primero".

Comenta esta persona que se había hartado tanto de sus jefes y compañeros de la generación Baby Boom que había decidido trabajar como autónomo para escapar de ese tipo de oficinas. Hasta que a los 40 años, hace ya varios años, aceptó un trabajo de oficina a tiempo completo y se encontró un nuevo panorama laboral.

Esta historia es de hace unos años y relata cómo al reincorporarse se sorprendió de que sus compañeros fueran menores que él y cómo el ambiente era muy amable. "Para mi alivio, todos los miembros de ese equipo estaban encantados de enseñarme los entresijos del nuevo trabajo, incluida toda la nueva tecnología que necesitaba conocer".

"Me encanta trabajar con millennials"

"Como miembro de la Generación X, he trabajado estrechamente con millennials durante más de 15 años y con jefes más jóvenes durante al menos la mitad de ese tiempo", explica esta persona que recuerda que también a esta cohorte generacional se la criticó mucho cuando se incorporó al mercado laboral porque no quisimos aceptar las rutinas asentadas hasta el momento.

Lo que más le gusta de la gente que ahora tiene entre entre 29 y 42 años, dependiendo de su año de nacimiento, que va entre 1981 y 1996, es que "son colaboradores y reconocen que, al ayudar a sus compañeros de trabajo, están contribuyendo a alcanzar objetivos comunes".

También explica que aunque "puede ser irresponsable agrupar a la gente, hay que ver que estamos moldeados por los acontecimientos que se suceden a lo largo de nuestra vida, sobre todo los que están en primer plano durante nuestros años de formación. Así que tenemos mucho en común con otras personas nacidas más o menos en la misma época".

Diferencias de cómo ver la conciliación

Cuando comenzó en su carrera laboral hace años lo que le resultó muy agotador fue "la actitud de éxito a cualquier precio de los baby boomers". Recuerda a un jefe que no entendía por qué no quería solicitar un ascenso y cuando cuando le dijo que quería realmente tener tiempo libre para centrarse en la crianza de sus hijos, lo criticó y juzgó.

Por otro lado, cuando hace unos 15 años retomó la vida de oficina con gente más joven, las dinámicas eran diferentes. "Todos los jefes jóvenes que he tenido me han animado a quedarme en casa cuando no me encuentro bien, a dar prioridad a mi familia y a divertirme en el trabajo".

