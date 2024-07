Un funcionario de Cádiz pasó seis años sin ir al trabajo, ganando 37.000€ anuales. Se enteraron cuando le iban a dar un premio

Hay historias tan sorprendentes que ni el paso de los años les puede quitar su gran interés. Hace un par de días, la web de noticias Unilad se hacía eco de la información de un hombre que durante seis años se ausentó de su trabajo y nadie se dio cuenta. Y resulta que es una anécdota que se dio a conocer en el año 2016 sobre un funcionario de Cádiz, y que sigue coleando.

Lo mejor de todo es que descubrieron su fechoría cuando lo iban a premiar por su larga trayectoria. Joaquín García, un ingeniero español jubilado, no cumplió ninguna labor en su trabajo en la administración pública entre 2004 y 2010, y nadie lo echó de menos en su puesto de trabajo. Y eso que el sueldo era muy bueno: 37.000 euros brutos al año.

Eso sí, acabó siendo multado por esta trampa a pagar un año entero de su salario, neto aunque él negó estas acusaciones. Su labor era en una empresa de agua gestionada por las autoridades locales de la ciudad de Cádiz y acabó siendo apodado en los medios como "el funcionario fantasma" cuando su historia se hizo viral hace ahora ocho años.

Seis años sin tocar su despacho

Según publicó Politico, el funcionario español no se presentó a trabajar durante seis años, y su ausencia sólo se notó cuando iban a otorgarle un premio a la antigüedad. Joaquín García, ingeniero, comenzó a trabajar para una empresa de agua administrada por la autoridad municipal de Cádiz en 1990, y la última vez que acudió a trabajar fue en 2004, pero siguió cobrando su salario de 37.000 euros al año.

En 2010, cuando a García se le iba a entregar una placa conmemorativa por sus 20 años de servicio, Jorge Blas Fernández, teniente de alcalde de Cádiz en aquel momento, se preguntó dónde estaba. "Pensábamos que la empresa de agua lo había supervisado pero no fue así", dijo Fernández.

El Mundo, diario español, también publicó que este hombre, cuando fue designado para su posición, era cuñado de quien fuera candidato del PSOE a la Alcaldía de Cádiz, Fermín Moral. También se hizo eco de que venía de la empresa privada Dragados, con la que había estado en Argelia y Venezuela.

Multa y acusaciones de acoso laboral

De todos modos, el hombre negó las acusaciones, aunque recibió la multa que correspondía por ley: un año de ingresos netos. Según el funcionario, él era inocente de las acusaciones y era todo un caso de acoso laboral para desprestigiarlo.

Jorge Blas Fernández, teniente alcalde del Ayuntamiento de Cádiz entre 1995 y 2015, luego senador por el PP y el hombre que inició el expediente contra "el funcionario fantasma" afirmó que un día lo llamó, tras acordarse de él y saber que seguía cobrando su nómina.

Según sus palabras, "llamé a Aguas de Cádiz y me dijeron que allí no sabían nada, que pensaban que había vuelto al Ayuntamiento... Lo llamé a él y me dijo que estaba de días de asuntos propios y le pedí que viniera a verme". El político del Partido Popular dice que cuando le preguntó qué labores ejercía en su puesto, no supo responder.

