La Gen Z no sabe usar una impresora o un teclado, pero muchos 'millennials' y 'boomers' tampoco. Y no pasa nada

Durante años, se ha alimentado un discurso sobre la supuesta conexión, casi innata e intuitiva, de las nuevas generaciones con la tecnología (los 'nativos digitales' de marras). Como consecuencia de ello, de la 'gen Z' parece esperarse (por parte de 'sus mayores') que todos sean potenciales gurús tecnológicos, especialmente en el ámbito laboral.

Y cuando se ha podido constatar que esto no era así, esos 'mayores' se han empezado a llevar las manos a la cabeza por el hecho de que los miembros de la Generación Z no cuenten con ciertos conocimientos que se les 'presuponían'. La pregunta debería ser por qué se presuponía algo así.

Se multiplican los comentarios sarcásticos por el desconocimiento de las nuevas generaciones, por ejemplo, a la hora de instalar una impresora o de conocer los atajos de teclado básicos.

Pero, pensemos por un momento... ¿es esta una característica exclusiva de los más jóvenes? Porque yo juraría que muchos millenials y boomers tampoco han dominado nunca esas habilidades tecnológicas. Y, oye, eso no tiene nada de raro.

La brecha generacional: ¿mito o realidad?

Es fácil asumir que las generaciones más jóvenes, nacidas y criadas en un mundo digital, deberían ser naturalmente más hábiles en el uso de la tecnología. Sin embargo, esta idea ignora un hecho crucial: la experiencia tecnológica no es homogénea.

La Generación Z, por ejemplo, se mueve con mayor fluidez en plataformas móviles y aplicaciones sociales. Son nativos (que no 'expertos', insistimos) de un entorno donde los dispositivos táctiles dominan, y el teclado físico o la impresora han perdido relevancia. Para ellos, el conocimiento profundo de sistemas tradicionales no es una prioridad porque no tienen vinculación con las herramientas que usan a diario.

En contraste, muchos 'millenials' y 'boomers' tuvieron que aprender a usar los PCs por necesidad laboral o educativa. Sin embargo, esto no significa que todos dominen todos sus entresijos.

La tecnología no siempre ha sido intuitiva (y, encima, sigue cambiando)

Desde su nacimiento, los PC han evolucionado a pasos agigantados. Y sí, parte de esa evolución ha consistido en una mejora de su usabilidad, sin duda. Pero hay un detalle que solemos pasar por alto: la tecnología de consumo, incluso en sus facetas más 'simples', nunca ha sido (y sigue sin ser) completamente intuitiva.

Tomemos como ejemplo la instalación de impresoras. Aunque ahora es mucho más sencillo que en los 80-90, muchas personas (sin importar su edad) se encuentran perdidas al enfrentarse a mensajes inesperados como 'Error de conexión' o 'Fallo al reconocer el dispositivo'.

La paradoja es que, aunque la tecnología promete simplificar nuestras vidas, a menudo las soluciones más 'sencillas' están enterradas bajo capas de menús, configuraciones y terminología que confunden al usuario promedio

Lo mismo ocurre con los atajos de teclado. Si bien combinaciones más básicas, como Ctrl+C (copiar) y Ctrl+V (pegar), son esenciales para muchos trabajos, lo cierto es que rara vez se enseñan de manera formal, como parte de un plan de estudios: En muchos casos, las personas aprenden por ensayo y error, lo que deja lagunas en su conocimiento.

Para quienes nunca se han enfrentado a la necesidad de usarlos —sea por el tipo de trabajo que realizan o su contexto educativo—, los atajos de teclado siguen siendo tan misteriosos como lo eran en la era pre-Internet.

Y, volviendo a lo que decíamos antes: muchos jóvenes navegan, hoy en día, a través de dispositivos móviles... que ya no cuentan con dichos atajos de teclado. Ya ni siquiera cuentan con la opción del 'ensayo y error'.

¿Y si simplemente no pasa nada?

Es importante replantear el valor que otorgamos a estas habilidades. Saber usar una impresora o dominar atajos de teclado no debería ser una medida de competencia tecnológica, ni mucho menos una causa de estigmatización generacional.

La tecnología está en constante cambio, y lo que hoy parece indispensable podría ser (y probablemente sea) irrelevante en unos años.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Las claves para retener a los empleados jóvenes: fomenta el aprendizaje, págales estudios y ofrece equilibrio con la vida personal