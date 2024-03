"Mi sobrina de 19 años no conoce el Ctrl + Z. Se confundía y empezaba de cero". Los preocupantes problemas de los jóvenes con los PC

Hace unas semanas publicábamos un informe realizado en Francia que decía que "en un mundo donde la tecnología es omnipresente, sorprende comprobar que muchos jóvenes encuentran dificultades en el campo de la informática".

El informe se centraba más en la Generación Alfa o Alpha, que son los nacidos a partir de 2010 y los docentes afirmaban en el mencionado informe muchas veces los estudiantes no saben enviar un correo electrónico o realizar tareas tan básicas como copiar y pegar, mientras que sí son capaces de manejar otras herramientas más complejas.

Pues hoy tenemos un interesante debate que se ha abierto en redes sociales ante la publicación de la dibujante María Luque. En ella, esta argentina contaba que su sobrina de 19 años (ella estaría más bien entre la Generación Z, la cual está ahora entrando de lleno en el mercado laboral y con ganas de cambiar muchas dinámicas ancladas) no conocía el uso de un atajo de teclado tan básico como Control+Z, que nos permite deshacer una acción o varias en cuestión de segundos.

Cuenta Luque que descubrió que cada vez que su sobrina se confundía realizando tareas en el Autocad, empezaba todo de nuevo, en vez de deshacer la última acción. Y, lo más sorprendente de todo es que "fue furor en la facultad" cuando compartió esa información con otros estudiantes. La joven se forma en ingeniería química.

Hay que tener en cuenta que el mencionado atajo de teclado no es exclusivo de Autocad, sino que lo usamos en programas como la suite de Officen (Word, Excel), en los documentos de Google o incluso en la URL de los navegadores o en la barra de busqueda de los buscadores. Es universal.

Reacciones al desconocimiento de conceptos básicos

Obviamente, como ya sucedió con nuestro artículo sobre la juventud que ha mostrado problemas para tareas muy básicas como "abrir un documento de Word", la confesión de la dibujante María Luque ha levantado muchas reacciones en la red social X. Muchos consideran que, aunque la gente joven ha crecido muy de la mano de la tecnología, han usado muy poco los ordenadores frente a los dispositivos móviles.

Una profesora indica dar clases en tercero de universidad, en una privada de Argentina y que aunque todo el mundo usa ordenador portátil, ve carencias en el uso básico: mucha gente no sabe crear carpetas, mover archivos o qué hacer cuando se descarga un archivo comprimido.

Una joven confirma lo que el resto comenta. Dice que al llegar a la universidad tuvo clases de informática y que le costó acostumbrarse a usar un PC, o a recurrir a atajos de teclado que sabe ahora que son básicos como Ctrl + Cy Ctrl + V. También en la universidad aprendió a usar Excel. Dice que ella nació "con el móvil en la mano". Otra joven agradece a Luque por el consejo de usar Control + Z en Autocad, puesto que afirma que no lo conocía.

No es algo aislado

Lo que la gente está comentando en esta red social no es nada aislado. Tenemos un reportaje publicado en The Guardian hablando de un publicista de 25 años contando que en su primer trabajo tuvo que buscar a trabajadores mayores para que le ayudaran a usar la fotocopiadora porque no era consciente de que hay que "colocar el papel boca abajo en la máquina para que funcione".

Una encuesta realizada por Dell entre adultos de entre 18 y 26 años, afirmaba que "más de un tercio de la Generación Z siente que su educación escolar no los preparó con las habilidades tecnológicas necesarias para la carrera que planearon. El 56% recibió educación digital muy básica o ninguna". Una generación que creció usando aplicaciones en sus teléfonos parece tener carencias para usar usar el escáner, la impresora o un PC de escritorio en la oficina.

Imagen | Foto de Priscilla Du Preez 🇨🇦 en Unsplash

