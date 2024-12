La gente mentalmente más fuerte tiene estas cinco frases clave ante las dificultades laborales y personales

Cuando hablamos de las personas mentalmente fuertes, hay especialistas en la psicología humana que se refieren a gente resiliente, que puede enfrentar de manera efectiva los desafíos, presiones y situaciones estresantes de la vida cotidiana. No es que todo el mundo sea siempre fuerte o sea débil ni que sea culpa de cada persona ser así: todo el mundo venimos marcados por historias, vivencias y traumas y otras experiencias que conforman nuestra forma de ser y no todos hemos tenido las mismas oportunidades desde que nacimos.

De todos modos, poder comprender que muchas son las investigaciones que han demostrado que la forma en la que hablamos, y nos hablamos a nosotros mismos, puede afectar a nuestro cerebro y ayudarnos a ver un mismo problema de diferentes maneras, es muy importante.

A veces la vida y, con ello, el trabajo, nos van presentando momentos duros que tenemos que pasar de una u otra forma. Hay cinco frases muy importantes que una persona mentalmente fuerte dice para enfrentar los problemas y los retos, de acuerdo con Scott Mautz orador, formador e instructor de LinkedIn Learning y experto en fortaleza mental.

En un artículo para CNBC habla de cinco frases muy importantes a tener en cuenta y una idea que deberíamos desterrar: "la de que la felicidad es un destino" la de creer que "seré feliz cuando finalmente obtenga ese ascenso” o pensar, en general que vamos a ser felices cuando consigamos algo que anhelamos. El hombre aconseja cambiar eso por la gratitud hacia lo que sí tenemos.

1-No hay un camino perfecto

Ni hay un solo camino o decisión correcta, ni perfecto. A la hora de tomar decisiones podemos llegar a ser muy exigentes con nosotros mismos, esperando a tomar la "perfecta". Si algo sale mal, después, podemos caer en la trampa de autoculparnos.

Según el experto, al centrarse en lo que podría haber sido o en los giros inesperados de la vida, “puedes quedar atrapado en un círculo negativo”, de acuerdo a las palabras de Mautz. “Es más fácil encontrar la alegría cuando aceptas el camino imperfecto”, asegura.

Cuando dudas sobre el camino que has elegido o te lamentas de que no todo está saliendo como esperabas, puedes quedar atrapado en un círculo vicioso. La verdad es que siempre habrá giros inesperados. Al mismo tiempo, "piensa en un logro o resultado que te haya hecho feliz. Es probable que hayas enfrentado alguna adversidad para llegar allí".

2-"No es lo que perdí, es lo que todavía tengo"

En tiempos de adversidad, es fácil centrarse en lo que se ha ido. Tal vez hayas perdido tiempo, dinero o recursos cuando algo salió mal con un proyecto de trabajo o con un emprendimiento. O perdiste tu identidad cuando te despidieron o ese despido te hizo sentir como que no sirves.

Pueden ser situaciones tristes pero el experto recomienda también centrarse en lo que todavía tenemos y dice que eso marca una gran diferencia. Practicar conscientemente la gratitud mejora el bienestar, según muestran diversas investigaciones.

En las situaciones anteriores, por ejemplo, puede estar agradecido por lo que sí tienes: lo que aprendiste cuando tu proyecto no salió bien o que el despido te permitió tener más tiempo libre para estar con tu familia y amistades o para hacer otras cosas. También pensar en otros aspectos positivos que tenemos en la vida.

3-Déjalo estar o déjalo ser

Cuando estás frustrado y alguien te dice que “simplemente déjalo pasar”, eso puede hacer que te sientas más molesto. También es un mal consejo, ya que probablemente no podrás ignorar lo que sucedió y cómo te hizo sentir.

Pero el experto sí que recomienda que te digas a ti: "Déjalo estar". Esto se traduce en usar una forma de aceptación cognitiva. que no intentes desterrar un evento adverso de tu psique o cambiar lo que sientes al respecto. "Reconoce y acepta que tus emociones son reacciones legítimas y concéntrate en cómo avanzar de manera productiva", afirma.

4-"Panorama general, pequeños pasos"

"Cuando nos esforzamos por enfrentarnos a los contratiempos, podemos perder la perspectiva. Los pequeños desafíos pueden parecer de repente enormes" y, por ello, el consejo es recordar el objetivo final o la visión de la vida que quieres vivir y quién quieres ser.

Con esto, afirma Mautz que aunque tengas un contratiempo, dentro de una visión más amplia de lo que haces y lo que quieres, ese revés al que tienes que hacer frente puede pasar a hacerse más pequeño.

5-"La adversidad crea creencias, no consecuencias"

Esta frase que propone Mautz está inspirada en el modelo ABC de la terapia cognitiva conductual. “La idea es recordar que la adversidad no significa automáticamente resultados negativos”, asegura.

El resultado final va a venir determinado por cómo respondes una adversidad y las creencias que formas a causa de ella. Por ejemplo, ¿creerás que una entrevista de trabajo que no salió bien fue un desastre irrecuperable que demuestra claramente que eres un fracaso? ¿O creerás que es una oportunidad de aprendizaje y un obstáculo que superarás, como te ha pasado en otras situaciones en el pasado?

La importancia de cómo nos hablamos

Desde Genbeta hemos hablado con la psicóloga clínica Aida Díaz González que, a este respecto, recuerda que "las creencias son mensajes autoreferenciales que nos hacemos sobre nosotras mismas y que se activan ante algunas situaciones: " No puedo con esto" , " soy capaz, " soy una persona válida", " estoy en peligro"...

Estas creencias pueden ser positivas y adecuadas o, por el contrario, dependiendo de las diferentes situaciones complicadas que hayamos vivido a lo largo de nuestra vida, pueden ser negativas, limitantes y generarnos mucho malestar . Identificarlas, ver su propia historia, cuándo han nacido, para qué y ver si nos limitan actualmente, es un trabajo muy necesario a realizar en terapia.

Y recuerda la psicóloga española que no hay que sentirse culpable por no siempre poder hacer frente a todo. "Cuánto más positivas y adecuadas sea las creencias autoreferenciales que una persona tenga sobre si misma, más sensación de seguridad tendrá. Pero a veces, las personas solas, no pueden cambiar sus creencias, porque son automáticas y se activa sin querer. En ese caso, si generan malestar, no hay que sentirse culpable, sino acompañarse adecuadamente de un profesional de la salud".

Vía | Trendencias

Imagen | Foto de Guille Álvarez en Unsplash

En Genbeta | Esta web es una mina para buscar teletrabajo en España: agrupa a más de 200 empresas que buscan a teletrabajadores