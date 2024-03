Google ya está borrando cuentas, pero no es la única: estas son todas las compañías que también lo hacen si eres inactivo

A partir del pasado 1 de diciembre de 2023, Google comenzó a borrar cuentas inactivas de sus servicios. Desde la creación de Gmail, la compañía no había borrado ninguna cuenta por inactividad, aunque se trata de una medida lógica para así evitar la proliferación de cuentas que puedan estar en peligro de pasar a manos equivocadas.

De esta manera, si no hiciste ningún movimiento básico en los últimos años como abrir Gmail, ver un vídeo de YouTube, utilizar Drive o, buscar cualquier cosa en Google desde tu cuenta, ésta acabaría siendo eliminada por la compañía por motivos de seguridad y para ahorrar espacio en sus servicios.

Google considera que, si no realizamos al menos, alguna de estas acciones cada dos años, nuestra cuenta debe ser eliminada según sus últimas políticas de uso. Sin embargo, no es la única compañía que inhabilita, desactiva o elimina cuentas por inactivada. Bajo estas líneas hemos recopilado algunos servicios que también lo hacen, por lo que merece la pena estar atentos a ellos para no perder información importante de nuestras cuentas si no las utilizamos cada cierto tiempo.

Microsoft también puede eliminar tu cuenta por inactividad

Entre las grandes tecnológicas que también borran las cuentas de los usuarios por inactividad se encuentra Microsoft. Y es que ya antes de que lo hiciese Google, la compañía anunciaba en 2019 que, toda cuenta que haya sido inactiva durante dos años, sería eliminada en base a las políticas de uso de la propia compañía.

Tal y como ocurre con la cuenta de Google, basta con usarla entrando a Outlook o realizar alguna tarea básica con la misma cada dos años para que no pierdas el acceso a ella. Igualmente, la compañía te avisará por correo electrónico en caso de que sea este el caso.

Hay algunas excepciones que evitan que tu cuenta de Microsoft no sea eliminada, como el hecho de que hayas realizado compras con ella o tengas alguna suscripción activa. Lo mismo ocurre si has publicado contenido en la Microsoft Store, o tengas saldo en tu cuenta, entre otras situaciones.

Apple y cuentas iCloud

Si dispones de una cuenta de Apple que no utilizas durante demasiado tiempo, es posible que también corras el riesgo de que ésta sea eliminada. Y es que según la política de uso de la compañía, si no has iniciado sesión en tu cuenta de Apple durante 12 meses seguidos, tu cuenta corre riesgo de que acabe eliminada por inactividad.

Si esto ocurre debido a que hayas pasado a otro sistema operativo como Android o Windows, puedes seguir utilizando tu cuenta de iCloud iniciando sesión desde el sitio web de la plataforma o a través de cualquier otro servicio de Apple, como Apple TV+, Podcasts, etc. En definitiva, si inicias sesión en alguno de los servicios de Apple al menos una vez al año, tu cuenta no correrá peligro.

Facebook, Instagram y otros servicios de Meta

En lo que respecta a las cuentas de Meta en servicios como Facebook o Instagram, la compañía explica en sus políticas de uso que se reservan el derecho a eliminar cuentas “hackeadas, sin usar o no confirmadas” con el fin de reducir posibles abusos en la plataforma. Sin embargo, aunque se reserven este derecho, generalmente no es una situación que suela ocurrir. Para ello el usuario debe deshabilitarla o eliminar la cuenta de forma manual.

Desde Facebook admiten que pueden eliminarla tras un periodo de un año de inactividad. No obstante, es una razón por lo que podrían hacerlo, pero no un hecho conciso como sí ocurre con Microsoft o Google.

Las cuentas pertenecientes a una red social no significan un coste tan alto en recursos que otras cuentas multipropósito de grandes servicios como Microsoft o Google, principalmente porque no nos dan la opción, generalmente, de almacenar gran cantidad de datos.

Si quieres deshabilitar tu cuenta manualmente, debes ir al servicio de administración de cuentas de Meta y seleccionar tu cuenta de Facebook o Instagram para su posterior eliminación.

Qué ocurre si eres inactivo en X

Desde que Twitter pasó a llamarse X, Elon Musk ya afirmaba que aquellas cuentas que hayan permanecido inactivas serían eliminadas y el nombre de las mismas quedaría libre para que otros usuarios pudieran utilizarlo. La razón principal es para que las cuentas no se usen para la proliferación de spambots, algo de lo que Musk quiere deshacerse de su plataforma.

Sin embargo, a pesar de las restrictivas políticas de inactividad de X, la eliminación de cuentas por inactividad es algo que aún no se ha establecido formalmente (a pesar de que venga indicado en las políticas). De hecho, según X, considerarán como una cuenta inactiva aquella que no haya iniciado sesión al menos una vez cada 30 días. Si no hemos hecho esto, nuestra cuenta corre el riesgo de que sea eliminada.

Otra situación que sí da pie a que tu cuenta de X pueda ser eliminada es cuando escogemos desactivar (que no eliminar) nuestra cuenta de manera manual. Si sigue desactivada durante 30 días sin haber iniciado sesión, es muy posible que la plataforma pueda eliminar permanentemente nuestra cuenta tras avisos en nuestro correo electrónico.

TikTok y su política de cuentas inactivas

TikTok es otra de las redes sociales que aplica una política de inactividad en su plataforma. De hecho, según dicta en su página de soporte, considerarán cualquier cuenta como inactiva aquella que no haya iniciado sesión durante al menos 180 días.

En caso de haber superado esta cantidad de días, TikTok se reserva el derecho a resetear la cuenta y cambiar el nombre de usuario a una sucesión de números aleatorios para que el nombre de usuario pueda utilizarlo otra persona. Pero claro, aún así la compañía no indica que nos vaya a eliminar permanentemente nuestra cuenta.

Mucho cuidado con el phishing en los avisos de cierre de cuentas

Ejemplo de un correo phishing de inactividad en una cuenta de Microsoft. Imagen: KC K, Microsoft Community

Si sabes que tu cuenta ha sido utilizada varias veces y aún así recibes correos electrónicos de aviso de eliminación de cuentas, es muy posible que se trate de un correo phishing donde el autor desee vulnerar tu privacidad y seguridad, robándote las credenciales de acceso.

Este tipo de correos electrónicos son muy comunes, por lo que conviene estar muy atento a la dirección de correo electrónico que nos envía el mail para saber que no se trata de un correo malintencionado. Hoy día también es muy fácil vulnerar este detalle con todo tipo de técnicas, por lo que conviene estar muy atentos antes de hacer clic a algún enlace que se encuentre en el interior de un correo electrónico.

