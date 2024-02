De la gran dimisión a la gran prejubilación: en EE.UU hay jubilados con 55 años. Dejan el mercado laboral con menos mano de obra

El año 2022 se caracterizó por una tendencia en Estados Unidos que también llegó a Europa, aunque con menos fuerza, muy curiosa para el mercado laboral: las oportunidades eran muy dinámicas y la gente, descontenta de sus condiciones laborales, dimitía masivamente, en busca de nuevos empleos. Esta tendencia se llamó la Gran Renuncia, que en 2023 encontró un parón por la incertidumbre económica y los despidos masivos.

Claramente, desde que la pandemia entró en nuestras vidas cambiando por completo la forma en la que trabajamos, muchos trabajadores se plantearon cuál era el tipo de vida que quería y si podemos vivir una rutina más allá de las 8 horas diarias de oficina y los traslados de ida y vuelta a esas oficinas. Esto ha traído varios retos y cambios: muchos trabajadores quieren ahora más flexibilidad laboral.

Ahora, en este contexto de grandes cambios, se habla de otra nueva tendencia: la gran prejubilación. Muchas personas que deciden dejar sus empleos a partir de los 55 años.

Salen del sistema laboral más de los que entran

Y, aunque hemos visto cómo muchas veces el mercado laboral está dejando de lado a personas en estas edades (y que muchos otros solo apuestan por los veteranos), lo que realmente pasa es que las empresas pierden a personal con una amplia experiencia en su sector. Otro problema: que dejen el sistema laboral muchas más personas de las que entran.

También en España, la generación del Baby Boom es muchísimo más numerosa que los millenials y los Generación Z porque la natalidad no ha hecho más que caer en las últimas décadas y la política migratoria europea es muy restringida para la llegada e integración al sistema laboral de muchísimas personas.

Jubilaciones masivas durante la pandemia

Cabe destacar aquí que la Reserva Federal de Saint Louis ya analizó en 2022 que durante la pandemia hubo unos 2,6 millones de jubilados más de lo previsto. Eso sí, muchas de estas personas jubiladas ya tenían sus 65 años (hay que pensar que en Estados Unidos mucha gente trabaja más de esta edad porque gran parte de su pensión depende de seguros privados, no de tu vida laboral ni del sistema de seguridad social público).

En aquellos momentos, personas preocupadas por la salud y la seguridad, el aumento del valor de los activos y otros factores aumentaron el número de jubilaciones durante la pandemia, según el mencionado análisis, tal y como lo describe el mencionado artículo. La revista Forbes recuerda que en los últimos años hay un ligero descenso de la edad media de jubilación, gracias en gran parte a la pandemia de Covid-19.

También según Forbes, la prestación mensual media de jubilación de la Seguridad Social es de unos 1.620 dólares. Para la mayoría, eso apenas es suficiente para cubrir los gastos de subsistencia, ya que Estados Unidos es un país caro y ahora mismo sumido en una gran inflación. Dice el mismo artículo que "la mayoría de los estadounidenses no ahorran lo suficiente para la jubilación. Sin unos ahorros sustanciales, es posible que no pueda jubilarse cuando quiera o que no tenga suficiente dinero para cubrir sus gastos si no puede seguir trabajando".

Tras esto, otra tendencia de la que se está hablando es de las personas que se prejubilan y dejan el mercado laboral antes de lo previsto. Esto solo puede hacerlo gente que haya logrado ahorrar mucho de diversas maneras y no sencillas, teniendo en cuenta el costo de vida.

Las jubilaciones anticipadas

No es fácil jubilarse antes de tiempo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener mucho dinero ahorrado para hacer frente a la vida. En España, como en la mayoría de países que tienen un sistema de seguridad social, además, si no cotizas los últimos años de tu vida laboral, tendrás una pensión futura menor.

Pero aún así, en el contexto de Estados Unidos, hay gente que sí lo hace, más que antes, y eso puede influir en el mercado laboral. Un estudio del año 2021 de Pew Research Center habla de que la generación del Baby Boomer comenzó a llegar a los 62 años (edad a la que los trabajadores pueden solicitar la Seguridad Social) en 2008. Entre 2008 y 2019, la población jubilada de 55 años o más creció en torno a un millón de jubilados al año. En los dos últimos años (de 2019 a 2020), las filas de jubilados de 55 años o más creció en 3,5 millones.

En Estados Unidos, la edad más temprana a la que se puede empezar a percibir prestaciones de jubilación de la Seguridad Social es a los 62 años. Pero hay un problema. Si cobra las prestaciones de la Seguridad Social antes de alcanzar la plena edad de jubilación, se reducirá la cuantía de la prestación.

Con esto tenemos que la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (o BLS por sus siglas en inglés) ha recogido información de que el porcentaje de ciudadanía que forma parte de la fuerza laboral, es del 62,5% (cifras de enero). Por debajo del 63,1% que había en enero de de 2020. Es decir, con menos juventud y más personas veteranas en edad de trabajar pero jubiladas, cae la disponibilidad de mano de obra, de acuerdo con El Economista.

Al mismo tiempo, teniendo en cuenta lo que ha subido el coste de la vivienda en el país, puede ayudar a muchas personas de la generación boomer a conseguir tener un buen ingreso vendiendo su casa, comprada hace décadas a un precio menor. Esta es una tendencia ampliamente criticada en redes sociales por la gente joven.

