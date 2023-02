He calculado cuánto me costará ver Netflix sin compartir cuenta. No me salen los números

Netflix no deja de hacer cambios a su plan para impedir que los usuarios compartan cuenta, pero hay una cosa clara: la compañía ha anunciado públicamente que va a ponerlo en marcha en este primer trimestre del año.

Por ello, pese a ser yo un usuario intermitente de la plataforma, me he planteado qué hacer a partir de ahora. Todo ello, partiendo de que llevo años compartiendo cuenta con el plan Premium y que, de quedarme, no querría perder sus principales ventajas en mi uso: 4K y HDR.

Un vistazo a… 7 TRUCOS para sacarle el MÁXIMO partido a NETFLIX

Tener cuenta de Netflix cuesta casi lo mismo (o mucho más) que tenerla de toda su competencia

Aunque todavía no sabemos del todo cómo se llevará el plan a la práctica, asumo que compartir cuenta de forma sencilla se acaba. Es posible que con hacks a nivel local haya posibilidad de sobrepasar las medidas de la compañía, pero esa será una opción para una minoría.

La realidad que acepto es que dividir entre cuatro personas la actividad de mi cuenta se acaba, y con ello en mente he hecho cuentas. La compañía no sale bien parada

Ver un año de plan Premium de Netflix sale ahora mismo por 216 euros. Y reitero: ahora mismo, pues tal y como ocurrió hace poco más de un año en Estados Unidos, otra subida de 2 euros hasta los 20 mensuales (en lugar de 18) es más que probable.

Y claro, sabiendo lo que cuesta Netflix, hay que comparar con su competencia. El plan anual de Prime, que pago, es el de 50 euros al año. Disney+ son 90 euros al año si se paga anualmente, y HBO Max son 70 euros al año.

Ver HBO Max, Disney+ y Prime Video sin compartir cuenta cuesta 6 euros menos al año que sólo ver Netflix

Sumando el coste anual de ver (sin compartir cuenta) los contenidos de los tres principales competidores de Netflix llegamos a 210 euros. Es decir, ver todo Disney+, todo Prime Video y todo HBO Max cuesta 6 euros menos que solamente ver Netflix. En su misma calidad, y sobre todo, pudiendo, por el momento, compartir cuenta.

Porque sí, ahora mismo comparto cuenta de todas esas plataformas con el máximo número de personas posible teniendo el cuenta el número permitido de reproducciones simultáneas. Y la cosa queda así:

Compartiendo con 4 personas, Disney+ sale a 22,5 euros anuales .

. Compartiendo con 2 personas, Prime Video sale a 25 euros anuales .

. Compartiendo con 3 personas, HBO Max sale a 23,33 euros anuales.

En total, ver estas tres plataformas compartiendo cuenta sale a 70,83 euros anuales. Es decir, 145 euros menos de lo que me costaría ver Netflix en 4K sin poder compartir. Todo esto puede cambiar con subidas de precio o futuros planes para impedir compartir cuenta de los rivales de la compañía de la gran N roja, pero es la realidad que existe en febrero de 2023. Incluso si no necesitamos 4K y nos decantamos por el plan Estándar de Netflix, su coste anual será de 156 euros (13 euros en 12 meses). 85 euros más caro que ver el resto de plataformas a máxima calidad compartiendo cuenta.

Hasta ahora, pudiendo compartir el plan Premium entre cuatro personas, el coste anual de ver Netflix es de 54 euros por cabeza, o de 4,5 euros al mes.

Y hay más motivos para optar por el resto

Poder tener todos mis fotos a máxima calidad, incluso los RAW, es algo que valoro enormemente en Amazon Fotos

Decantarse por Netflix o por el resto, más allá de presupuesto, es una cuestión de gustos y de experiencia personal con cada plataforma. Pero hay aspectos objetivos para decantarse por el resto, como el mencionado asunto de poder o no poder compartir cuenta. Y otros.

En mi caso, utilizo a fondo dos de las ventajas extra que Amazon me ofrece pagando los 50 euros anuales: envío gratis de productos Prime y, sobre todo, subida ilimitada de fotos a la nube de Amazon Photos sin compresión (incluyendo archivos en formato RAW). Solo por Prime Video y el almacenamiento me compensa.

Luego, siguiendo por la parte subjetiva, la propuesta actual de Netflix me atrae muy poco frente a la suma de sus tres competidoras. En el último año, mis series favoritas han sido ‘The Bear’ (Disney+), 'La Casa del Dragón' (HBO Max), ‘Severance’ (Apple TV+), ‘In My Skin’ (Filmin) ‘Los Anillos de Poder’ (Prime Video), ‘Estación Once’ (HBO Max), o ‘Succesion’ (HBO Max). Como vemos, ninguna de Netflix.

Hace años que una serie de Netflix no me atrae como 'The Bear', de Disney+.

Sí, me he entretenido con historias como ‘Inventing Anna’ y tengo pendiente la última temporada de otra de mis favoritas, como es ‘Ozark’, pero eso no compensa el hecho de que sienta que los contenidos que más me gustan (generalmente menos mediáticos a nivel de conversación en redes sociales) están fuera, en otras plataformas.

Y eso es relevante, porque en semanas como las del estreno de películas como 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' y sobre todo de 'Sin novedad en el frente' (una de mis favoritas de 2022) puedes sentir que te quedas fuera. Y puede ser así, pero 216 euros gastados en unos pocos contenidos no me compensan en absoluto como para seguir adelante.

No es solo opinión personal. El consenso general es que hay más contenido de calidad en otras plataformas, siendo una pena que el algoritmo de Netflix entierre buenos contenidos en favor de otros que la compañía decide que merece más la pena promocionar. Mucho tendría que cambiar la cosa para que viera la situación de otra forma y estuviera dispuesto a pagar lo que me piden por todo un año.

Por suerte, frente a ataduras y permanencias de épocas pasadas, podemos ir apuntando contenidos que merezcan la pena, y suscribirnos un par de veces al año para consumirlos en vacaciones o cuando haya una buena lista de pendientes. Porque 36 euros no son 216, que se acercan peligrosamente a lo que me cuesta tener todo un año de conexión con fibra en casa.