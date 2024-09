Un hombre consiguió una entrevista de trabajo. Y la distopía es real: se conectó a la videollamada y quien le esperaba era una IA

"Me resulta útil que los candidatos me cuenten una historia al responder las preguntas", es lo que dice la entrevistadora de una empresa llamada Fairgo.ai a los candidatos a acceder a la empresa. Una mujer pelirroja que, curiosamente, no es una persona, sino un avatar de inteligencia artificial o IA.

La historia de esta curiosa entrevista fue compartida por un hombre llamado Ryan contando su experiencia en el proceso de selección de la empresa y, según sus palabras, "este avatar de IA de RR.HH. es una demostración perfecta del capitalismo en etapa avanzada”. El hombre publicó un clip de su entrevista en LinkedIn hace unos días.

De acuerdo con Jack Ryan, "si bien la intención de Fairgo es brindar un proceso de entrevista justo y equitativo, no puedo imaginar que la IA, los LLM y otras herramientas sean capaces de interpretar la emoción humana y las reacciones faciales para brindar una entrevista real y completa".

"La conexión e interacción humanas es el indicador más importante de cómo un equipo se integrará y trabajará en equipo. Si una IA está ejecutando el proceso de la etapa inicial, elimina candidatos potenciales debido a su diseño algorítmico" es lo que ha opinado el hombre que ha compartido su experiencia.

Entrevistas "imparciales"

En su web, Fairgo explica que su agente de IA "habla con los candidatos en cualquier momento y en cualquier lugar". La empresa afirma que puede "garantizar que cada candidato sea evaluado en igualdad de condiciones con entrevistas consistentes e imparciales". También afirma que:

La selección de candidatos para entrevistas puede ser una verdadera pérdida de tiempo, lo que a menudo genera cuellos de botella y pérdida de tiempo. Esta ineficiencia hace que los buenos candidatos abandonen el proceso.

404 Media ha contactado con Julian Bright, fundador y director ejecutivo de Fairgo, y este ha contado que, después de un video introductorio con la voz del avatar de IA, las entrevistas con los candidatos las realiza una IA que solo transmite audio. "En ningún momento se utiliza el video o el audio capturado para evaluar al candidato", escribió. En cambio, eso se hace con una transcripción posterior.

Bright explicó que Fairgo no toma decisiones sobre a quién preseleccionar para un puesto; esa decisión recae en los empleadores. "Uno de los principios rectores al iniciar este negocio fue reducir el sesgo humano, consciente o inconsciente, que lamentablemente es algo común en la contratación actual", dijo Bright.

Imagen | Foto de Sebastian Herrmann en Unsplash

