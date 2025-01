La IA empaña el prestigio de los creadores de 'Magic' y 'D&D': los fans descubrieron que no todos sus diseños eran creados por humanos

Wizards of the Coast, la marca detrás del juego de cartas "Magic: The Gathering" ha estado desde hace tiempo en el centro de la polémica y es que muchos usuarios llevaban días convencidos de que les estaban mintiendo y que la firma ha estado usando la inteligencia artificial en sus diseños. Y hace un año se confirmó.

Todo empezó con la aparición de unos diseños que a primera vista parecen inofensivos, como recuerda Jeux Video. De acuerdo con Vice, a comienzos de enero de 2024, la cuenta oficial en X de Magic: The Gathering publicó una imagen promocional del próximo set de Murders at Karlov Manor.

Mirándola de cerca, se podía ver que contiene ilustraciones con ciertos errores. Y mucha gente estaba convencida de que habían sido creadas por Inteligencia Artificial porque, al verlas al detalle, son errores que no se ajustan a los que puede hacer una artista, sino más bien a problemas propios de una IA.

La empresa siempre ha sido muy reconocida y muy respetada, precisamente, por ofrecer unos diseños creados por artistas que cuidan los pequeños detalles. En un principio, la firma negó las acusaciones y eso avivó la polémica en las redes sociales. A comienzod de 2024, la compañía tuvo que reconocer que usaba IA y justificó qué había pasado.

Cabe decir que, como veremos más adelante, la polémica no acabó hay y en verano del pasado año otro escándalo empañó la imagen creativa de firma.

La empresa admitió el uso de la IA

En un post borrado, dentro de su perfil de X, pero que alguien conservó y que luego compartió en Reddit, la empresa explicaba hace un año que aunque entendían la confusión porque el estilo de las cartas es diferente, su arte había sido creado por humanos y no por herramientas de inteligencia artificial.

Como la polémica continuó, la editorial tuvo que admitir que sí hay IA en el proceso de creación y se comprometía a corregir futuras publicaciones del libro y revisar las pautas para limitar el uso de la IA. En su cuenta de X, la excusa para lanzar este producto final es que "el arte procede de un proveedor" para luego decir que son conscientes de que debería depender de ellos cumplir la "promesa de apoyar el asombroso ingenio humano que hace grande a Magic".

Y explicaban haber aclarado a sus proveedores "que exigimos a los artistas, escritores y creativos que contribuyen a Magic que se abstengan de utilizar herramientas generativas de IA para crear productos finales de Magic".

La polémica ha seguido todo el año

Sin embargo, unos meses después, en junio de 2024, la polémica volvió a avivarse. Wizards of the Coast recibió críticas tras anunciar que buscaba un "ingeniero principal de IA".

Antiguos creadores de diseños e imágenes del reconocido juego explicaban en sus redes que "arreglamos su juego, ampliamos sus horizontes y lo hacemos popular" y luego Wizards los reemplaza con bots, alegaron.

En septiembre de 2024, ante tantas evidencias, y tras mucho negar la realidad, el CEO de Hasbro hacía públicamente una "revelación impactante" y era que el conglomerado de entretenimiento ya había comenzado a implementar IA en el desarrollo de productos de Wizards of the Coast, incluidos Dungeons and Dragons y Magic: The Gathering. Esta confirmación llegó después de un año de controversias sobre el uso de IA generativa en los productos de Hasbro y Wizards of the Coast, y a pesar de varias afirmaciones de que no lo haría.

Hay que recordar que que Wizards of the Coast había dicho que prohibía el uso de IA generativa en la creación de arte y texto.

Recientes despidos en Hasbro

Esta polémica se une a otra de hace apenas unos días. En las redes sociales puedes ver cómo hay usuarios que responden al último comunicado de la empresa, cuestionando si usan vendedores externos porque han despedido a sus artistas. Wizards of the Coast, es una empresa subsidiaria de Hasbro que anunció que despediría a 1.100 trabajadores en un correo electrónico interno de toda la empresa enviado el 11 de diciembre.

Muchos de los afectados por los despidos incluyen miembros del personal de Wizards of the Coast. Esta nueva reducción de plantilla se produjo después de que a principios del año 2023 se eliminaran 800 puestos de trabajo.

Más o menos al mismo tiempo en que se produjo el anuncio de los despidos, la empresa publicó una oferta de empleo, ahora ya cerrada, en la que estaba en búsqueda de un artista digital para unirse a su equipo de producción creativa y con experiencia profesional en el uso de Photoshop y que sepan usar "su magia de retoque digital para ampliar los personajes recortados y ajustar los elementos visuales...".

Otro de los requisitos de la oferta de empleo dice que la persona para esa posición debe saber modificar ilustraciones para medios impresos y digitales mediante retoque, corrección de color, ajuste de la densidad de la tinta, cambio de tamaño, recorte, generación de trazados de recorte... Todo esto llevó a especulaciones y críticas en diferentes redes sociales y foros, como Reddit, sobre la posibilidad de que la empresa vaya a faltar a sus principios más básicos. Pero, obviamente, esta oferta de empleo no pudo afirmar algo tan grave. Solo se trató de especulaciones.

Dudas sobre unos diseños de 2023

Además, en verano de 2023 la franquicia de juegos de rol Dungeons & Dragons dijo que no permitía que los artistas utilicen tecnología de inteligencia artificial para dibujar los personajes o los escenarios, después de que seguidores del videojuego hablaran en redes sociales de un dibujo de un hacha que abrió el debate de si había sido creado por humanos o por IA.

D&D Beyond, propiedad de Hasbro, que fabrica herramientas en línea y otros contenidos para la franquicia, dijo que acababa de conocer que un ilustrador con el que había trabajado durante casi una década usaba inteligencia artificial para crear obras de arte y, tras esto, la franquicia, dirigida por la filial de Hasbro Wizards of the Coast, dijo en un comunicado que había hablado con ese artista para aclarar sus reglas al respecto.

En octubre, Dragones y Mazmorras tuvo que reemplazar ese mencionado arte generado por IA en respuesta a la controversia, con nuevas ilustraciones de varios artistas.

