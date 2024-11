Una joven fue despedida de un trabajo tech donde ganaba mucho dinero. Ha acabado abriendo ostras: "Quería romper la monotonía"

Hace apenas unas semanas, la joven Hannah Chea pasaba muchas horas de su vida sentada frente a un ordenador trabajando. Chea, de 24 años, fue despedida de su trabajo como ingeniera de análisis de datos en Paramount en septiembre después de un año preocupada de que esto pudiera pasar porque la empresa estaba recortando personal desde finales de 2023. Ahora trabaja abriendo ostras en fiestas y dice estar muy feliz.

Cabe recordar estudios y testimonios que recuerdan que mucha gente joven se ha dado cuenta de que la panacea ya no es un trabajo de oficina de horas interminables en alguna gran empresa. Por ejemplo, en Estados Unidos, los gigantes tech ya no son el sueño de la Gen Z como sí lo fueron de los millennials y muchos prefieren profesiones manuales. Y en China, donde la juventud no es ajena a las tendencias del mundo, muchas personas prefieres trabajos manuales a trabajar en oficinas de multinacionales.

Esto es similar a lo que cuenta Chea, que vive en San Francisco. Explica cómo ella y muchos antiguos colegas de empresa habían estado nerviosos desde que la empresa comenzó a reducir su personal a fines de 2023. Y ahora que sí lo ha perdido, la joven dice que ha elegido centrarse en los aspectos positivos que surgieron de la situación.

Un alivio tras el tiempo de tensión

Por un lado, dice que se siente aliviada de que la hayan despedido de su equipo en lugar de a otros colegas con más dificultades financieras: "Me alegra saber que no fue alguien de mi equipo que tuviera familias o estuviera formando una familia o acabara de comprar una casa".

Teniendo en cuenta la falta de acceso a cobertura social en Estados Unidos, Chea tuvo una semana para terminar su trabajo y se fue con cuatro semanas de indemnización por despido.

Pero le surgió una nueva oportunidad labotal que la tiene muy contenta: un trabajo a tiempo parcial que consiguió hace un año como "descascaradora de ostras ambulante". Ya lo hacía como 'side hustle' o trabajo secundario y es abrir ostras a invitados en fiestas.

Hace un año mientras navegaba por Instagram, completó un formulario y tuvo una conversación con el propietario de Oysters XO, una empresa de catering con sucursales en todo Estados Unidos. Pronto, tras ser elegida, aprendió a descascarar ostras correctamente y a compartir datos divertidos sobre ellas con los invitados a la fiesta.

En el último año, Chea dice que ha trabajado en uno o dos eventos por mes, y cada trabajo implicaba dos o tres horas descascarando ostras para los invitados a la fiesta y entreteniéndolos con una conversación interesante sobre el producto. Gracias a eso estuvo incluso en Las Vegas, en la Super Bowl en febrero.

"Quería romper con la monotonía de mi trabajo remoto en tecnología" donde dice que pasaba horas mirando a un PC. Ahora que no tiene un trabajo fijo y Chea espera pasar más tiempo descascarando ostras para eventos. Está contenta y relajada y, por ello, no tiene "prisa por encontrar un nuevo trabajo en tecnología", aunque su salario no es suficiente para hacer frente a los gastos como sí hacía cuando trabajaba en oficina todos los días de la semana. Lo que más valora de su situación de ahora es su paz y la tranquilidad.

