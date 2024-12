LaLiga está enviando nuevas multas por ver fútbol con esta Apple. Esto es lo que hay que hacer con ellas según un abogado

No son precisamente pocas las personas que han recibido una sorpresa desagradable por parte de LaLiga en sus casas. Y es que desde hace unos meses el organismo ha enviado cartas con multas hacia muchos de los usuarios que consumían contenidos de LaLiga de manera no autorizada. Si bien en un primer momento esta estrategia iba dirigida a los cardsharers, tal y como contó en un principio el Consejo General del Poder Judicial, los usuarios comunes que ven partidos sin autorización también están siendo afectados por estas cartas.

En uno de los casos, un usuario afirma desde Forocoches, que le llegó una carta de LaLiga con una multa de 261,65 euros por haber utilizado Ace Stream, reproductor vetado en España por parte de LaLiga que permite la reproducción de partidos de fútbol, entre otras funciones. Desde Genbeta hemos visto otra carta más enviada a un particular del popular foro por el uso de Ace Stream, pero en este caso el hilo fue cerrado.

¿Son legales las cartas de LaLiga que están llegando a los usuarios?

Desde Genbeta hemos tenido la ocasión de hablar de nuevo con Javier Prenafeta, abogado experto en derecho digital del bufete 451.legal, para esclarecer nuestras dudas acerca de este suceso y lo que está ocurriendo con las cartas de LaLiga que están llegando a los usuarios. ¿Es legal cómo están consiguiendo la información de los usuarios? ¿Qué les ampara? ¿Todo usuario que utilice un reproductor como Ace Stream estaría afectado? Todas las respuestas, bajo estas líneas.

Imagen: LaLiga

Tal y como Prenafeta nos contaba hace unos meses, las cartas que están llegando a los usuarios son demandas de conciliación previa, esto quiere decir que, a pesar de las condiciones que exige LaLiga y el importe que el usuario deba abonar, la conciliación es voluntaria. Según Prenafeta, ni es obligatorio asistir a la conciliación, ni responder a las preguntas ni pagar el importe. De hecho, abonar el importe se podría interpretar como "una conformidad y reconocimiento de la actuación ilícita".

Según el abogado, ni es obligatorio asistir a la conciliación, ni responder a las preguntas ni pagar el importe. Pagar puede ser incluso contraproducente

Desde aquella autorización judicial conseguida en marzo por LaLiga para obtener información personal de los clientes a través de las operadoras e identificar a aquellos que realizan “actos ilícitos”, estas cartas han comenzado a llegar a muchas casas españolas.

La interpretación de Javier Tebas al respecto daba a entender que no solamente los cardsharers estaban afectados, como previamente había asegurado el Consejo General del Poder Judicial en un comunicado, sino también los usuarios que consumen contenidos de LaLiga sin autorización. Aunque dadas las cartas que están llegando a muchos de los usuarios, y que el propio Prenafeta ha mostrado en varias ocasiones, se suscitaba cierta ambigüedad entre los que estaban o no afectados.

Imagen: David Maeztu

Prenafeta lo tiene claro: “LaLiga y las operadoras están dando datos de sus clientes para cosas que no tenían habilitación”. “El auto del juzgado mercantil de Barcelona ordenaba a las operadoras a comunicar datos de carsharers, que realizan una actividad delictiva con ánimo de lucro, pero no sólo están mandando datos de éstos, sino de otros usuarios que simplemente consumen contenido ilegal, lo cual es saltarse el mandato judicial”, continuaba el abogado.

Más adelante te contamos el caso de un juzgado de Madrid que, bajo esa misma interpretación de perseguir únicamente a los usuarios que hacen cardsharing, se rebeló contra el organismo inadmitiendo la solicitud de conciliación.

¿Todo usuario que utilice aplicaciones p2p queda afectado?

Según la opinión de Prenafeta, que ha sido informado acerca del caso de la multa de 260 euros por reproducir contenidos de LaLiga desde Ace Stream, la prueba “es nula”, aunque también comenta que habría que “discutirlo en el juzgado para que se reconozca, y no tiene sentido en un acto de conciliación que es voluntario”.

Para Prenafeta, el hecho de utilizar redes p2p para la reproducción del contenido tiene varios matices que habría que considerar respecto a otras retransmisiones IPTV convencionales sobre las que llegaron las cartas anteriores con multas de 450 euros:

“La jurisprudencia sobre redes p2p lo que viene a decir es que este tipo de programas no sólo permiten la descarga sino que también compartes el contenido, más allá de un ámbito privado, y que por tanto sería un acto de comunicación pública de un contenido ilegal. No sería delito porque no hay ánimo de lucro, pero sí una infracción de derechos perseguible en vía civil”.

¿Y qué pasa con el uso de Ace Stream?

En la carta enviada al usuario mencionado, LaLiga califica que el acto ilícito ha sido el siguiente:

"SE HA CONSTATADO JUDICIALMENTE QUE EL CONCILIADO

PARTICIPA EN UNA NUEVA MODALIDAD DE PIRATERÍA,

LLAMADA 'ACE STREAM', EN LA QUE TODOS LOS

INTEGRANTES DEL ESQUEMA OBTIENEN UN BENEFICIO ECONÓMICO MEDIANTE EL ACCESO Y LA REDIFUSIÓN DE LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES DE LALIGA DE FORMA ILÍCITA: NO NOS HALLAMOS ANTE UN MERO CONSUMIDOR FINAL DE BUENA FE".

En el caso concreto de utilizar Ace Stream, Prenafeta admite que las reclamaciones en este sentido son algo distintas:

"En estos casos, LaLiga ha obtenido los datos de los usuarios que están detrás de las direcciones IP bajo la justificación de que no son meros consumidores de buena fe sin ánimo de lucro, porque cuando acceden a los contenidos también los comparten, lo que implica un beneficio".

De esta manera, Prenafeta señala que esto podría tratarse de un acto ilícito, ya que compartir, aunque sea lo que descargas, "es un acto de comunicación pública". Eso sí, el abogado pone en duda que muchos sepan del funcionamiento de Ace Stream o una red p2p, por lo que podrían considerarse "consumidores de buena fe" y admite que "la forma en la que se ha obtenido la prueba sería discutible también en estos casos".

A pesar de que, según Prenafeta, utilizar aplicaciones p2p para compartir contenido no autorizado puede ser perseguible por la vía civil, el abogado asegura que esto no cambia lo anterior. “Al final los datos de identificación del usuario se han obtenido sin una autorización judicial válida, porque no es un cardsharer”, continuaba.

Un juez ya se ha opuesto a que LaLiga proceda de esta manera

A lo largo de los últimos años hemos visto cómo LaLiga, en conjunto con las operadoras telefónicas, han ido obteniendo cada vez mayor influencia sobre la información de los usuarios y cómo reproducen los contenidos sobre los que tienen los derechos de retransmisión. Por el momento, las cartas son demandas de conciliación previa, por lo que el jurista insiste en que es algo totalmente voluntario para el usuario y que podría acarrear más problemas legales si éste admite que ha realizado alguna actividad ilícita en torno a la retransmisión de contenidos no autorizados.

LaLiga, en este caso, está obteniendo información del usuario de formas cuestionables, vulnerando así la privacidad del usuario. Según Prenafeta, solo ha visto un juzgado en Madrid que se rebeló contra el organismo porque el usuario no hacía cardsharing. Lo comentó en un hilo de X, donde recalcó en septiembre que se inadmitió la solicitud de conciliación. LaLiga presentó recurso de revisión ante el mismo juez y éste volvió a confirmar su decisión.

La decisión del juzgado madrileño prueba que, el auto que LaLiga utiliza para ir en contra de las IPTV y aplicaciones que habilitan esta forma de consumo, no autoriza la interpretación de Tebas para perseguir a los usuarios finales, ya que a pesar de que puedan consumir contenido protegido por derechos de autor, no se lucran.

Para Prenafeta es "gravísimo" que existan operadoras que, a sabiendas de que no pueden compartir la información de usuarios finales de esta manera, estén ofreciendo datos a LaLiga sin consentimiento expreso. Por el momento, nadie está discutiendo el caso, ya que según Prenafeta, "implicaría contratar a un abogado, y por lo que piden no compensa".

