El multimillonario Mark Cuban cuenta que para pagar parte de su universidad promocionó su propia estafa con esquema Ponzi

Mark Cuban es una de las personas más ricas del mundo. Entre otros de sus negocios, es el dueño del equipo Dallas Mavericks de la NBA. Y suele tener consejos para la juventud para conseguir un dinero extra o le gusta compartir anécdotas de cómo empezó a acumular su dinero desde joven.

Según una nueva historia que ha compartido en un podcast, para pagar sus estudios en el tercer año de la universidad en la Universidad de Indiana, a principios de los años ochenta, Cuban estableció una “carta en cadena” en su propio dormitorio, como explicó al podcast Life in Seven Songs del Estándar de San Francisco. Comenzó acercándose a una persona y les pidió que le dieran 100 dólares y de ahí el objetivo era montar una de las estafas conocidas con el nombre de esquema Ponzi.

"Fue básicamente una estafa”, explicaba Cuban mientras se reía por su idea de joven: “Me aseguré de que todos mis amigos recuperaran su dinero. Y entonces llegué a la cima de la lista. Y fue increíble, porque iba a [mi buzón] y había sobres con 50 dólares de aquí, 50 dólares de allí, y así es como pagué mi tercer año de universidad”.

Así funcionaba su idea

Concretamente, él le dijo a la primera persona que dio los 100 dólares que iba a quedarse con 50 dólares de ahí y haría una lista de otras diez personas de la residencia donde vivían:

"Enviaremos 50 dólares a la habitación donde esté la persona que encabeza la lista. Luego, quitaremos su nombre de la lista y pondremos el tuyo al final. Así que haremos una cadena de 50 dólares. Y a medida que todos los demás hagan lo mismo, tu nombre irá subiendo en la lista hasta llegar al principio. Y a medida que la cadena crezca, con suerte recibirás más dinero del que has invertido".

No es así como logró hacerse millonario pero sí que le sirvió para pagarse parte de los estudios. Cuban creció en una familia de clase trabajadora. Según él, su padre trabajaba en la tapicería de automóviles y a veces le daba algo de dinero, pero él necesitaba formas de tener ingresos.

En el pasado él mismo contó cuçal fue su primer trabajo real: vendía bolsas de basura puerta a puerta a sus vecinos con 12 años para comprarse unas zapatillas de baloncesto. Más adelante vendía objetos coleccionables como tarjetas de béisbol, sellos y monedas, lo que incluso le ayudó a pagar su universidad, según él ha dicho.

Un vistazo a… ¡QUE NO TE ENGAÑEN! Los principales TIMOS en COMPRAS ONLINE y CÓMO EVITARLOS

Cómo fueron sus emprendimientos más conocidos de adulto

En sus años universitarios trabajó como camarero, organizó fiestas cobrando una entrada y fue profesor de baile. Tras graduarse Cuban se dedicó a emprender. Vendió su primera empresa, una startup de software llamada MicroSolutions, a CompuServe por 6 millones de dólares en 1990. Pero antes de eso dice que le tocó vivir en un “hotel del infierno” con otros cinco chicos.

La carrera empresarial de Cuba se disparó. A mediados de la década de los noventa, Cuban y dos de sus amigos, Cameron Christopher Jaeb y Todd Wagner, fundaron la compañía de radio por Internet Audionet.com, que más tarde fue renombrada a Broadcast.com. Vendieron esa compañía a Yahoo en 1999 por más de cinco mil millones de dçolares, durante el apogeo de la burbuja de las puntocom.

En las décadas siguientes, Cuban se centró en gran medida en hacer inversiones empresariales, con su llamado Shark Tank para empresas nuevas. Ahora, Cuban está en nuevas y muy diferentes aventuras. Lanzó Cost Plus Drugs en 2022 con la misión de eliminar al intermediario en la industria farmacéutica.

En Genbeta | La pregunta más infravalorada en entrevistas de trabajo a desarrolladores: demuestra la experiencia con muchos lenguajes