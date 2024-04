No me puedo permitir tener Netflix, Amazon, Disney… Este es mi método para saber cuál cancelar

Desde hace un tiempo mi vida ha cambiado y me toca apretarme el cinturón. Esto supone tener que decir adiós a gastos superfluos y también evitar en la medida de lo posible la inercia, es decir, mantener suscripciones porque se me olvidan o por si acaso y sí tenerlas completamente justificadas. ¿Cómo elijo qué servicio de streaming me doy de alta y cuál de baja?

En mi casa actualmente tenemos Amazon Prime Video, HBO Max y Filmin, pero de cuando en cuando me doy de alta de forma puntual en otras plataformas como Netflix, Apple TV+ y Disney+: estos son mis trucos para minimizar los gastos.

Antes de empezar: las promociones y versiones de prueba son mis mejores amigas

El Black Friday está marcado en mi calendario principalmente por una cosa: Filmin. Me parece la mejor plataforma para el cine y la rebaja es considerable si adquieres la suscripción anual. A día de hoy y como amante del cine, Filmin me parece un must por calidad y su servicio me parece inmejorable. Así que Filmin para mí es fija.

Apple sigue poniendo todas las facilidades del mundo para disfrutar de su plataforma en streaming gratis y no soy quien para desaprovecharlas: hay una semana de prueba gratis de buenas a primeras, comprando un dispositivo Apple tienes tres meses gratis y hay un mes de prueba gratuito de Apple One. Y eso sin contar con otras promociones cuando hay nuevas temporadas de sus series de éxito.

Con mi Apple ID ya he usado esa semana y ese trimestre gratis y a partir de ahí, mi cuenta ya no es apta, pero siempre está la opción de crearse un Apple ID y usarlo en un dispositivo que vinculemos a la tele. En mi iPhone siempre uso el mío, pero en mi iPad que solo me sirve para ver contenido no tengo problema en hacerlo. No obstante, me lo pienso dos veces y solo lo hago cuando verdaderamente tengo algo que ver.

El caso especial de Amazon Prime Video

Un caso diferente es el de Amazon Prime Video, una de mis plataformas favoritas pero que paradójicamente, nunca he contratado de forma directa. Me explico: lo que siempre me ha interesado es el servicio de Prime de envíos rápidos y gratis, pero de la mano lleva asociado beneficios como el streaming de vídeo (ahora con anuncios) y el de música (con limitaciones), entre otros.

Tengo claro que aunque Amazon ponga anuncios, no voy a pagar más porque según mi experiencia me parece algo tolerable y con esos 1,99 euros/mes que me ahorro podría pagar parte de otra suscripción. Además insisto: aunque el contenido de Prime Video me parece cada vez mejor y es de mi agrado, lo que verdaderamente me interesa es la parte de los envíos y aquí me salen las cuentas. Compro bastante, los precios son buenos y esos 50 euros al año son poco más de cuatro euros al mes, un importe que a nada que compres un par de cosas pequeñas mensualmente sin Prime ya has amortizado.

Netflix, HBO Max, Disney+ y más: solo puede quedar una

Aunque hasta hace nada disfrutaba de HBO Max con la promoción del 50% para siempre porque vivía con mi entonces pareja, ya no es el caso. Así que aprovecho que algunas plataformas siguen permitiendo compartir cuenta y las suscripciones mensuales sin permanencia para darme atracones. Así que más que cuál elegir para darme de baja, parto de no tener ninguna e ir eligiendo cuál me conviene más mes a mes (si se da el caso).

Interfaz de TV Time

Estar al día de la actualidad. Hay series como por ejemplo 'La casa del Dragón' (HBO Max), 'Heartstopper' (Netflix), 'Severance' (Apple TV+) que sigo y que me interesa seguir viendo y para eso tengo una herramienta imprescindible instalada en mi móvil: TV Time, donde tengo un perfil para guardar las series que estoy viendo y por dónde voy, lo que me permite no perderme y enterarme cuando hay nueva temporada, con la ventaja de que además te ofrece contenido personalizado acorde a tus gustos.

Dicho esto, también suelo leer Xataka y Espinof para no perder de vista posibles novedades y echo un vistazo a Rotten Tomatoes para estar al tanto de novedades y así tenerlas en el radar. La idea es la siguiente: cuando una de esas series marcada en rojo porque quiero verla tiene nueva temporada, me doy de alta en la plataforma en cuestión cuando pueda ver la temporada completa.

Y ya que estoy, la amortizo bien: echando un vistazo a su catálogo, rankings, mis series pendientes de ver y si quiero descubrir más, prefiero optar por aquellas series que sean moderadamente cortas. Me planifico para poder liquidarlo todo en un mes y me pongo un aviso o directamente configuro la baja para evitar que me pasen el mes siguiente.

De compartir cuentas. Lo primero es que aunque en los términos de uso de la mayoría de plataformas de streaming aparece la prohibición de compartir cuenta, en la práctica pocas lo llevan a cabo, por lo que siempre estoy abierta a que una amiga me proponga compartir. Y al revés: si me suscribo a una plataforma, también comento a mi entorno por si a alguien le interesa: así me he ahorrado unos eurillos y/o hemos alargado el tiempo de suscripción a plataformas como Atresplayer Premium o Disney+.





Portada | Eva Rodríguez de Luis

