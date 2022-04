Ya puedes ver más de 300 películas online gratis junto a decenas de series en RTVE Play: la plataforma española sigue mejorando

Hace poco más de dos años, en pleno confinamiento, RTVE presentó la plataforma 'Somos cine' a la que puedes acceder aquí. Desde entonces ha evolucionado muchísimo, tanto en cantidad (multiplicando por cinco la cantidad de títulos) como en calidad. La plataforma pública hablaba por entonces de una web donde ver películas españolas gratis, prometiendo ampliar poco a poco la oferta de lanzamiento, que ya contaba con más de 60 películas españolas y alguna de habla no hispana, como 'La vida de Adele'.

Dos años después, tras haber experimentado una mejoría brutal en su primer año, seguimos usándola, y la plataforma ha mejorado en todos en la web. En las aplicaciones para Smart TV y dispositivos como el Fire TV Stick de Amazon, que es donde más cómodamente se pueden consumir sus contenidos por tamaños de pantalla y enfoque, la sección de cine sigue un poco escondida. Es raro que no se anuncie directamente, pero estar, está.

De 60 a más de 300 películas para ver gratis

En su lanzamiento, Somos Cine fue una plataforma que alabamos relativamente por los números de su catálogo. Aunque 60 películas eran pocas en comparación a cualquier plataforma de pago, sobre todo si comparamos con los 3.500 títulos que tiene FlixOlé, muchas de ellas nacionales, para ser algo gratuito estaba muy bien. Y aunque había que bucear algo, era posible encontrar películas estrenadas hace poco.

Ahora, solamente valorando el número de películas disponibles, nos encontramos más de 300. Oficialmente no dan un contador en la web, pero en su blog sí presumen de más de 300, y nosotros hemos contado "a mano" los enlaces con una extensión de Chrome, y salían las cuentas. Tampoco es nada desdeñable lo que están haciendo con series, con títulos como 'Downton Abbey', 'Sherlock', 'House of Cards' (la británica), 'Sherlock', 'El Colapso', etc.

A nivel de plataforma, en la web se va mejorando. El año pasado no había un buscador como tal. Aunque el orden sigue siendo un poco caótico, ahora es mucho más fácil encontrar el contenido que estamos buscando, aunque seguimos teniendo que perder tiempo buscando entre secciones. En la aplicación para Fire TV tampoco es muy obvio encontrar la sección de cie o series. Solamente en la sección más arcaica de la web vemos buscador, como hay para todo lo que RTVE tiene.

En el último año, la calidad ha mejorado mucho en aplicaciones como las de Fire TV Stick, donde la resolución ahora llega a 720p. Antes era sub-HD

Aun así, hay buenas noticias más allá del crecimiento del catálogo. Si el año pasado hablábamos de que la calidad de imagen era más baja que la observada en otras plataformas, y de que "a caballo regalado no le mires el diente", ahora sigue, pero en la web ya ofrece elegir entre resoluciones y el contenido se ve menos pixelado que antes. En las apps de Smart TV y Fire TV no hay selector de resolución, pero podemos confirmar que ahora sí llega a HD Ready. A ver si en 2023 podemos hablar de Full HD.

Antes aconsejábamos conectar el portátil a la tele porque la web tenía más calidad que las aplicaciones, pero hoy en día se han puesto a la par y puedes recurrir sin problemas a RTVE Play en el dispositivo que tengas.

Estas son las calidades que permite reproducir la aplicación de RTVE Play en Android.

Lo más visto en Somos Cine, según la plataforma

Somos Cine publica una lista con las 10 películas más vistas. Este mes, las más populares han sido estas: