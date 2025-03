Qué es el 'test del puzzle' que pueden hacerte en una entrevista de trabajo. Tu reacción es determinante para que te contraten

Verificar que encajas para el puesto, darle un buen repaso al currículum y enviarlo, llegar a tiempo y presentable a la cita... pero a la hora de la verdad, el todo o nada para que te contraten en una empresa radica en cómo hagas la entrevista de trabajo. Y no hace falta que te diga que no será fácil: te van a llegar preguntas trampa como '¿por qué deberíamos contratarte?' o '¿cuánto esperas ganar?', un buen momento para seguir los consejos de Bill Gates.

Pero las entrevistas de trabajo no solo tienen preguntas peligrosas, sino también pruebas, sirva como ejemplo una inocente silla que cojea que de casual no tiene nada o el test del agua. Las pruebas más variopintas en las entrevistas de trabajo están a la orden del día, pero no son algo nuevo ni mucho menos. Sin ir más lejos, la aparición de 'el test del puzzle' data de al menos los años 50.

Esas piezas de puzzle son más de lo que parece

La historia llega de la mano de un hilo de Reddit titulado 'managers de Reddit, ¿tenéis pruebas especiales para someter a los entrevistados sin que ellos lo sepan?' de hace trece años. El intercambio de ideas es larguísima, pero hay una que llama especialmente la atención, la que hace referencia al test del puzzle, la de MrTurburdaugh.

Además de explicar las conclusiones que sacaba simplemente por ofrecerles dos caramelos diferentes y ver cuál cogían, la siguiente prueba pasaba por dejar encima de la mesa un buen montón de piezas de dos puzzles evidentemente diferentes (tal diferentes como uno propio con una imagen de su infancia y otro del artista Bob Ross).

Después, les pedía que ensamblara ambos puzzles. ¿Qué harías en ese caso? La determinación del candidato (en este caso el masculino no es genérico, es que era un puesto de manager de IBM en una época en la que las mujeres no podían optar a esos puestos) era clave.

Si se negaba y decía que esa era una tarea inútil, entonces el jefe consideraba que estaba ante alguien que no desperdiciaba sus habilidades con pérdidas de tiempo frívolas.

Sí, como narra el usuario de Reddit, dedicaban las diez horas necesarias para montar las 46.000 piezas (sí, has leído bien) de los dos puzzles, entonces consideraba que eran personas ambiciosas que estaban dispuestas a dejarlo todo, incluida su cordura, para hacer el trabajo.

Lo malo de este test es que no hay una reacción correcta y otra no, sino que dependerá de para qué tipo de trabajo es.

La prueba del reclutador tiene como objetivo determinar quién tiene la actitud adecuada y la ambición para el puesto al que postulan, contratando así a la persona correcta. Cuenta que sus tests no le fueron tan mal, ya que después de todo, terminaron en su compañía con algunas de las mentes más brillantes del mundo.

