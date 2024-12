Recibía cada semana varias llamadas de spam y estafas. Me había rendido, pero instalé esta app en mi móvil y se acabó el problema

Trabajo en tecnología, estoy bastante al día de la actualidad, legislación y novedades del sector y aún así hay un resquicio que me ha llegado a desesperar completamente: las llamadas spam y los timos telefónicos. Ni estar suscrita a la Lista Robinson ni la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones han resultado efectivas. Imagino que podría ser peor, pero al menos cada semana recibía al menos tres o cuatro llamadas de este tipo.

Además no doy mi número de teléfono a cualquiera (esencial para evitar aparecer en bases de datos que luego se comercializan), me he intentado dar de baja de aquellos servicios de terceros que ya no usaba y por supuesto, he ignorado llamadas y bloqueado esos números, pero ni con esas. Hasta probé el truco de responder a la llamada y no decir nada. Daba igual: escaparse de las llamadas comerciales y/o automatizadas se había tornado una misión imposible.

También valoré seriamente coger las llamadas de los números de mi agenda, pero por mi trabajo no es una posibilidad real (la mensajería contacta conmigo al menos un par de veces a la semana) y aprenderse una lista de prefijos sospechosos no era una opción. Estaba desesperada, así que le di una oportunidad a una aplicación gratis que ha marcado un antes y un después con las llamadas.

NO ESpam es lo más efectivo que he probado contra las molestas llamadas comerciales

Si echas un vistazo a foros y redes sociales es fácil ir recopilando números sospechosos o confirmados de spam, pero ir bloqueándolos uno por uno no es una opción: no hay tiempo material para rastrear internet e ir incorporándolos a diario. Así que he encontrado una aplicación gratis de bloqueo de llamadas spam que me ha sorprendido gratamente por su funcionamiento.

Su nombre es NO ESpam y está disponible gratis para dispositivos iOS en App Store. Aunque desarrollada por un dev español, su esencia es colaborativa y en esta labor de luchar contra el spam tiene todo el sentido: cada vez que sufras una llamada spam, porque alguna puede colarse tarde o temprano, entonces tienes que preocuparte por incorporar el número simplemente abriéndola y tocando sobre 'Añadir el nuevo número'.

Después, basta con ir descargando el listado de teléfonos periódicamente para estar al día, precisamente una base de datos que va creciendo y actualizándose con las aportaciones de usuarios y usuarias. Así, la cantidad de llamadas spam que recibes pasa de ser algo habitual y casi diario a algo excepcional.

Además ponerla en marcha es lo más sencillo del mundo: una vez instalada, tienes que acudir a 'Ajustes' > 'Teléfono' > 'Bloqueo e ID de llamadas' y allí deslizar el toggle de NO ESpam. Y listo. La interfaz es sencilla y funcional, por lo que aunque la tecnología no sea lo tuyo no vas a tener mucho problema en ponerla en marcha o aportar tu granito de arena.

Lo que hace esencialmente NO ESpam es bloquear esas llamadas registradas como spam, de modo que ni te llega ni te molesta. Además, puedes echar un vistazo a ese listado y en caso de que haya uno añadido por error, puedes notificarlo. Como dato: además de ser gratis y sin suscripciones, no abusa a la hora de solicitar permisos ni solicita información personal para usarla. Y lo mejor de todo: funciona a las mil maravillas contra el spam.

