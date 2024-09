Este es mi truco definitivo para dejar de recibir llamadas de spam que se saltan la Lista Robinson

Recibir llamadas no deseadas de empresas de telemarketing ya es el pan nuestro de cada día. A pesar de que existen mecanismos de protección del consumidor como la Lista Robinson, cada vez más las compañías encuentran formas de esquivarlos. Así que muchos usuarios recurren a un truco simple, aunque esté lejos de ser la solución perfecta (no, esa no existe).

El problema de las llamadas de spam y la Lista Robinson

La Lista Robinson es un servicio gratuito que permite a los ciudadanos españoles evitar que empresas con las que no han tenido contacto previo les llamen o envíen correos electrónicos con fines comerciales. Aunque es una herramienta útil, no es infalible: muchas empresas de telemarketing siguen ignorando esta restricción.

Según la legislación española, las empresas que llamen a un número registrado en la Lista Robinson pueden enfrentarse a sanciones, pero en la práctica, muchas de estas llamadas provienen de centros de llamadas fuera de la jurisdicción española o de sistemas automatizados que procesan los números a gran escala sin hacer distinción.

Esto deja a los usuarios en una posición vulnerable, sin muchas opciones más allá de bloquear números individualmente o recurrir a aplicaciones de bloqueo de llamadas.

El truco: responder, pero no hablar

Es posible que hayas probado de todo: ignorar las llamadas, bloquear los números o incluso dar de baja tu número en algunos servicios de terceros. Sin embargo, ninguna de estas soluciones parece ser definitiva. Es aquí donde entra en juego este truco inesperado: contestar la llamada, pero no decir nada.

El truco se basa en cómo funcionan muchas de estas llamadas automatizadas o gestionadas por teleoperadores. Muchos de estos sistemas de marcación automática operan bajo el supuesto de que, al descolgar el teléfono, el usuario contestará verbalmente. Si no perciben sonido alguno, los sistemas asumen que la llamada no ha sido efectiva o que hay un problema técnico, por lo que se desconectan.

Si contestas y no dices nada, el sistema no detecta tu voz y, en muchos casos, simplemente cuelga la llamada tras unos segundos de silencio. Lo mismo ocurre con los operadores humanos, que dependen de una señal vocal para empezar a interactuar contigo. Si no hablas, simplemente cuelgan, ya que asumen que no hay nadie al otro lado de la línea.

¿Por qué funciona este truco?

Este método es efectivo porque aprovecha la tecnología detrás de las llamadas de telemarketing, diseñadas para optimizar el tiempo de los telefonistas. El objetivo es que pasen la mayor cantidad de tiempo posible hablando con personas que puedan ser clientes potenciales, por lo que si una llamada no genera una respuesta inmediata, es descartada rápidamente para pasar a la siguiente en la lista.

También existe la posibilidad de que, al detectar varias llamadas "fallidas", tu número sea marcado como ineficaz o problemático para futuras llamadas, lo que podría reducir significativamente el número de llamadas que recibes a largo plazo.

Lo más interesante de esta técnica es que no requiere ninguna intervención técnica o conocimientos avanzados. Simplemente, cuando recibas una llamada sospechosa, contesta, pero permanece en silencio. En la mayoría de los casos, bastará con esperar unos segundos para que el sistema cuelgue por sí solo.

Otros consejos complementarios

Aunque este truco puede funcionar muy bien para muchas personas, también es recomendable combinarlo con otras prácticas para maximizar la protección frente a llamadas no deseadas:

Registrarse en la Lista Robinson: Aunque no es infalible, sigue siendo una de las mejores herramientas para limitar el alcance de las empresas de telemarketing. Utilizar aplicaciones de bloqueo de llamadas: Existen muchas aplicaciones que te permiten identificar y bloquear números sospechosos. Algunas incluso pueden advertirte si el número que te está llamando ha sido reportado previamente como spam. No compartir tu número innecesariamente: Muchas de estas llamadas provienen de listas de contactos vendidas o filtradas. Intenta ser cuidadoso con las plataformas en las que compartes tu número de teléfono.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Si te llaman, respondes y no te dicen nada (excepto, quizá, un 'goodbye'), eso es una 'robollamada'. Y así puedes evitarlas