Steve Jobs dijo a Bill Gates que Apple no criticaba a Windows. En realidad Jobs llevaba años (y siguió) haciéndolo abiertamente

El 3 de febrero de 1998, Steve Jobs, creador de Apple, empresa del sistema operativos MacOS, mandó un mail a Bill Gates, uno de los fundadores de Microsoft y del sistema operativo Windows, para limar asperezas entre ambos.

En su correo, dice varias cosas, entre otras que "you don't hear Apple trashing Windows, do you?", es decir, Jobs le decía al líder de Microsoft que no habría oído a Apple criticar a Windows. Y lo comparaba con que el grupo de NetShow de la empresa de Redmond se había mofado de la herramienta QuickTime.

En realidad, Apple y Steve jobs sí que habían criticado a Windows abiertamente. Incluso hay vídeos del líder de la firma de Cupertino criticando a la empresa de la competencia y diciendo que está seguro de que Bill se va a disgustar con sus palabras. En este caso, Jobs decía que "el problema con Microsoft es que simplemente no tienen gusto" para añadir que no son creativos, según palabras literales, "no piensan en original" (en este vídeo en concreto, Jobs estaba fuera de la empresa que fundó, pero las críticas también se dieron cuando el hombre lideraba Apple):

Las diversas críticas de Jobs a Microsoft

En el vídeo dice que esa falta de gusto en la belleza de sus productos, "productos de tercera categoría", muy "ordinarios" hace que le entristezca de cierta forma su éxito porque "lo triste es que la mayoría de los clientes no tienen mucho de ese espíritu tampoco".

Esta afirmación no fue algo aislado. Hay alguien incluso que ha hecho un vídeo recopilatorio en YouTube con las veces que Jobs criticó a Windows y el vídeo es de casi 7 minutos. Entre otras, dice que sus aplicaciones eran terribles, lo compara con Mcdonalds (lo que ofrece esta empresa se conoce popularmente como "comida basura"). También cuestionó si el "monopolio" que había logrado Microsoft en el sector de los sistemas operativos había sido "de forma legal o no".

Las críticas continuaron después del mail del que estamos hablando, Steve Jobs continuó con sus críticas e incluso mofas al sistema operativo de la competencia. En 2005, por ejemplo, durante la presentación de Mac OS X Tiger, en el escenario estaba con su ordenador demostrando cómo funcionaba el nuevo widget de cuenta atrás. Para demostrar el uso, Jobs llamó "Longhorn" a la prueba que cronometraba un evento que sucedería muchos días después, 574, mofándose de los plazos en los Microsoft estaba incurriendo en el desarrollo de su nuevo sistema operativo. La cifra final no estuvo alejada.

Hay que recordar que, tras Windows XP, Microsoft tardó cerca de 7 años en actualizar su producto. En 2003 la firma había dicho en la conferencia de desarrolladores que lanzarían un nuevo SO llamado "Longhorn", pero como presentaba errores, hubo que esperar años. Solamente dos meses después de la presentación de Steve Jobs, Microsoft reinició por completo el desarrollo de Longhorn a lo que sería Vista.

Qué más decía esta carta de Jobs a Gates

Jobs le decía a Gates que "la relación Microsoft/Apple parece estar avanzando bien. Trabajar en Office 98 con Ben Waldman y su equipo ha sido especialmente productivo. Estamos invirtiendo gran parte de nuestro dinero en marketing para impulsar Office 98 y creo que dará sus frutos para nuestras dos empresas".

Todo esto para añadir después que hay algo que amenaza con causar bastante división y es el comportamiento reciente del equipo de Microsoft NetShow. Según las palabras de Jobs:

Realmente están haciendo todo lo posible para decir que tienen la intención de matar a QuickTime y están siendo bastante amenazantes y groseros al respecto.

Vía | Internal Tech Mails

En Genbeta | Esta web te muestra el PIB de cada país del mundo en un gráfico: las claves para comprenderlo

​