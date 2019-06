Todo sobre Xbox Game Pass para Windows 10: cómo suscribirse, dónde encuentras los juegos y qué debes instalar

Xbox Game Pass para Windows 10 ya es una realidad, se trata del servicio de suscripción de videojuegos de Microsoft que nos permite acceso ilimitado a (de momento) más de 100 títulos para PC a cambio de una tarifa plana mensual.

Actualmente, este servicio se encuentra en oferta de lanzamiento y por encontrarse en versión beta lo puedes aprovechar y obtenerlo por tan solo 1 euro y jugar juegos como Metro Exodus hoy mismo.

Al igual que la versión para las consolas, Xbox Game Pass para PC también ofrecerá acceso a los videjuegos de Xbox Game Studios el mismo día de su lanzamiento, junto a posibles ofertas y descuentos exclusivos para sus suscriptores.

Aunque creemos que el servicio como tal tiene un excelente valor, la forma en la que Microsoft lo ha presentado ha dejado espacio para alguna confusión, especialmente por los requerimientos, las apps necesarias para acceder a los juegos y el desorden que hay actualmente en la Microsoft Store. Por eso intentaremos responder todas tus dudas.

Cómo me suscribo

Ingresa en este enlace y selecciona el tipo de suscripción. Puedes elegir entre Xbox Game Pass para PC en oferta: el primer mes por tan solo 1 euro, y mientras el servicio se mantenga en beta, podrás seguir disfrutando de él por 3.99 euros al mes.

Una vez que Xbox Game Pass para PC salga de beta (no sabemos cuando), pasará a costar 9.99 euros al mes, como su homologo para las consolas de Microsoft.

La otra opción que puedes aprovechar es la de Xbox Game Pass Ultimate, que básicamente combina los dos Game Pass tanto para PC como para consola por 12.99 euros mensuales, además de incluir Xbox Live Gold para el multijugador online de una vez. Este también está en oferta por 1 euro el primer mes.

Ahora, si no tienes consola Xbox, no tiene sentido comprar esta suscripción, puesto que para jugar online desde Windows 10 no necesitas Xbox Live Gold.

Xbox Game Pass para Windows 10 desde la Tienda de MS

También puedes adquirir la suscripción desde la web o desde la Tienda de Microsoft directamente desde Windows 10. Solo tienes que buscar "Juegos de PC de Xbox Game Pass" y suscribirte. Esta es la mejor opción para hacerlo rápidamente con tu cuenta de Microsoft y método de pago actual en caso de que ya lo tuvieses añadido. Puedes usar PayPal o cualquier tarjeta de débito o crédito.

Dónde encuentro los juegos

Dependiendo de la versión de Windows 10 que tengas en este momento tendrás más o menos opciones para encontrar y gestionar tus juegos:

Si tienes Windows 10 1809 o una versión anterior

Una vez suscrito podrás acceder a tus juegos disponibles de dos maneras, la primera es a través de la misma Tienda de Microsoft. De hecho, esta es tu única opción si no has actualizado aún a la Windows 10 May 2019 Update.

Solo tienes que ir a la sección de "Juegos" en la app de la Microsoft Store y buscar los juegos que tengan una pequeña etiqueta debajo que dice "GAME PASS". Lamentablemente, la Microsoft Store no tiene una sección dedicada en la que puedas encontrar solo los juegos de GAME PASS, ni una lista ordenada, ni nada similar, así que tienes que ir descubriendo "a mano", o leer la lista de nuestros compañeros de VidaExtra porque hay más de uno "oculto".

Si tienes Windows 10 1903 o posterior (build insider)

Nueva app de Xbox para Windows 10

Si ya has actualizado a la última versión de Windows 10 puedes instalar la nueva app de Xbox hecha especialmente para gestionar tus juegos de Xbox Game Pass. Esta app se encuentra en beta y puedes obtenerla desde la misma Tienda de Microsoft.

No confundir con la vieja app de Xbox Live que viene preinstalada en el sistema y ahora se llama "Compañero de la consola de Xbox".

Aquí conseguirás una sección dedicada a Game Pass, desde donde podrás revisar todos los juegos disponibles con tu suscripción, además de que te permite descargarlos e instalarlos directamente desde ahí sin tener que salir a la Microsoft Store.

Además de esto, la app de Xbox te crea una lista a la izquierda con todos tus juegos instalados desde la que puedes ejecutar cualquiera de ellos en un click. Y, en la pestaña "Redes Sociales" encuentras tu lista de amigos de Xbox Live con acceso al chat escrito y de voz.