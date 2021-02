Más de 2.000 millones de dólares en bitcoin para la jubilación: una buena razón para que Joker's Stash haya decidido retirarse

Joker's Stash o simplemente Joker, la web más grande (o eso se cree) de venta de datos de tarjetas robadas (práctica conocida también como carding) dentro de la dark web desde 2014, anunció en enero que todos sus servidores y copias de seguridad serían borrados el 15 de febrero y que nunca más volverán a ver la luz. Al final, el cierre se produjo, sin previo aviso, 12 días antes y se cree que muchos de los usuarios de esta web han perdido grandes cantidades de dinero.

Se ha hecho público que la razón del cierre de un negocio que resultaba muy beneficioso económicamente, podría ser que ya han conseguido una considerable cantidad de dinero. De hecho, según ha publicado Forbes, se cree que el delincuente (o grupo de varios delincuentes) de nombre Joker's Stash ha amasado 2.100 millones de dólares (1.740 millones de euros aproximadamente) en bitcoin. Con tal fortuna, dice la revista financiera, no les merece la pena tener que seguir escondiéndose de autoridades de la talla del FBI o la Interpol.

En diciembre, FBI e Interpol anunciaron una actividad coordinada para descubrir servidores y dominios usados por esta web. Al parecer, los servidores no se vieron afectados y el sitio permaneció operativo a través de réplicas de TOR.

Un portal donde cambiar criptomonedas, robadas, por dólares

Una de las características principales de este portal es que permitía a los delincuentes lavar sus criptomonedas conseguidas a través de alguna actividad ilícita. Por su parte, Joker's Stash ganaba dinero cobrando tasas por convertir Bitcoin en dólares y también cobrando una comisión en todas las operaciones que se realizasen con tarjetas robadas.

El carding, la especialidad de Joker's Stash es un proceso que comprende vender los datos de las tarjetas robadas y también permite a los delincuentes blanquear sus saldos ilícitos de criptodivisas. ¿Cómo? Pues los datos de las tarjetas robadas se utilizan para comprar tarjetas de regalo u otros artículos de fácil comercio que luego se venden por dinero en efectivo.

Los usuarios de Joker podrían haber perdido mucho dinero con el cierre prematuro

Según la información aportada por Forbes, en una publicación del blog de esta página de la dark web en el mes de enero, Joker advirtió a los clientes de que este portal de carding cerraría definitivamente el 15 de febrero.

Sin embargo, Elliptic.co, que es una empresa que utiliza la analítica de blockchain para el análisis de los delitos financieros, dice que el portal se cerró el 3 de febrero. Esta decisión de cerrar 12 días antes de lo acordado, habría dejado a muchos clientes sin cobrar sus saldos por criptomonedas. “No se ha podido determinar con exactitud cuánto dinero pueden haber perdido estos ciberdelincuentes”, han dicho desde a firma especializada.

Además, Elliptic.co dice que la comisión que cobraba Joker por las operaciones que se realizasen con tarjetas robadas no se puede precisar con exactitud, pero ellos calculan que podría ser de una media del 20%.

Estas altas comisiones (que Elliptic.co calcula) y la fortuna que se cree que el Joker ha llegado a amasar resulta sorprendenete si tenemos encuenta que este personaje (o grupo) de la Dark web dijo en su carta de despedida (adjunta en este texto) que "ni todo el dinero del mundo nunca te hará feliz" y que las "cosas más valiosas de esta vida son gratis". Joker's Stash conluyó su despedida diciendo a los cyber gangster, jóvenes y maduros, "que no se pierdan a sí mismos en la búsqueda del dinero fácil". También advirtieron que no abrirán nunca más esta web y que no confíen en futuros impostores.