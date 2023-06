"A mí Kick me habló hace unas semanas": Ibai desvela dónde seguirá streameando tras los contratos millonarios para pasarse a Kick

Estos últimos días han sido movidos para el mundo del streaming. Kick atacaba de nuevo llevándose a dos de las grandes superestrellas de Twitch: 'xQc' y 'Amouranth'. El impactante contrato del streamer canadiense dejaba boquiabierto a la comunidad, embolsándose 70 millones de dólares por los próximos dos años más incentivos que podrían alcanzar los 100 millones de dólares. Si bien Kick ha generado un gran debate hasta este momento, no ha sido hasta este bombazo cuando la comunidad ha comenzado seriamente a preguntarse si Kick puede llegar a ser un competidor real para Twitch.

Por lo pronto, la gran mayoría de streamers siguen retransmitiendo sus directos a través de la plataforma morada. Y ahora con la salida de xQc, posiblemente el español Ibai Llanos sea la figura más importante de Twitch. De hecho, según el propio Ibai, su contrato parece ser "el mejor de la plataforma", por lo que parece que tiene incentivos de sobra para querer quedarse en Twitch.

Ibai se queda en Twitch, y con el mejor contrato de la plataforma

Charlando con sus seguidores, Ibai estuvo un rato hablando junto a Alejandro "Kuentin" Cotrina acerca de toda la ola de streamers que se han pasado a Kick y su futuro en la plataforma. Si bien el pasado año había dudas sobre su permanencia en Twitch, Ibai ha dejado claro que, por el momento, va a continuar en la plataforma. No es para menos, pues según afirma el propio streamer, cuenta con "el mejor contrato de la plataforma".

"A mí Kick me habló hace unas semanas y les dije 'yo estoy blindado'. Creo que actualmente, y más con la salida de Félix (xQc), yo creo que tengo el mejor contrato del mundo de Twitch. Yo creo que tengo las mejores condiciones para trabajar en Twitch".

Que Kick haya contactado con el streamer no es extraño. De hecho, está siendo la mejor baza de la plataforma para captar creadores de contenido a golpe de talonario y atraer una gran cantidad de usuarios a la plataforma. Ibai no ha sido el único que pudo contactar con Kick. Otros grandes nombres figuran en la lista, como AuronPlay o Xokas. Y si bien aún no conocemos el resultado de esas conversaciones, es posible que los últimos mencionados tengan más motivos para ponerse la chaqueta verde.

En lo que respecta a Ibai, el bilbaíno bromeaba con que se sentía como Bellingham o Vinicius después de la renovación, algo que nos da a entender que se trata de un contrato muy jugoso por parte de Twitch. Recordemos que la compañía volvió a sus contratos de 70/30, algo que solamente poco más de 1.000 creadores de contenido en la plataforma podrán aspirar a alcanzar. Conociendo la repercusión de Ibai, es posible que este contrato haya sido el mínimo que le haya ofrecido Twitch.

Mantener a una figura como Ibai en Twitch no debe ser barato precisamente, aunque la cantidad es ínfima teniendo en cuenta la gran afluencia de tráfico que mueve a la plataforma. Eventos como 'La Velada del Año' han sido de las más vistas en Twitch e Ibai y su equipo ya están ultimando los últimos retoques para su tercera edición, la cual tendrá lugar el próximo 1 de julio en el Estadio Civitas Metropolitano después de unos cambios de última hora en lo referente a sus participantes.

