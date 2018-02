Airbnb Plus: ahora sí que Airbnb va por completo a por el mercado de los hoteles

Una década después de su nacimiento, Airbnb se ha fijado como objetivo llegar a los mil millones de huéspedes anuales en 2028. Alcanzar tal hito implica ampliar su radio de acción e ir más allá del simple alojamiento entre particulares.

Por eso su fundador y CEO, Brian Chesky, anunció ayer en una presentación en el Masonic Center de San Francisco una hoja de ruta que sofistica la plataforma: abordan el negocio hotelero de una forma directa y crean nuevos niveles de calidad de hospedaje entre particulares, entre otras novedades. Porque, pese a todo, el tipo de alojamiento que los ha hecho tan populares continúa siendo su negocio principal. En estos diez años, según sus datos, los anfitriones de Airbnb han ganado más de 41 mil millones de dólares estadounidenses.

Airbnb Plus y Beyond by Airbnb: la sofisticación del alojamiento particular

Si en los inicios de la plataforma lo más habitual era encontrarse con alojamientos sencillos, casas de particulares mejor o peor decoradas, desde hace un tiempo las viviendas más cuidadas en comodidades y estética predominan.

Airbnb se ha dado cuenta de ello y para ampliar la posibilidad de llegar a ellas, al mismo tiempo que certifica sus cualidades, ha lanzado los niveles Airbnb Plus y Beyond by Airbnb. Una forma de destacar los anfitriones que van más allá.

El primero de los niveles se ha iniciado con 2.000 casas en 13 ciudades disponibles para reservar desde ya. Son hogares "hermosos y anfitriones excepcionales", también tranquilos, que han sido inspeccionados y verificados en persona por profesionales de Airbnb en base a una lista de con más de un centenar de requisitos. Comprenden desde cuestiones relacionadas con el diseño a la limpieza o la comodidad del inmueble.

Los anfitriones que deseen verificar sus casas en este nivel podrán hacerlo por 149 dólares y, si son acreditados como alojamientos de Airbnb Plus, disfrutarán de un mejor posicionamiento dentro de la plataforma, así como servicios de consultoría de diseño, fotografías profesionales y soporte premium.

Beyond by Airbnb, por su parte, aprovecha la adquisición de Luxury Retreats el año pasado para darse forma ofreciendo, a partir del próximo trimestre, "viajes exclusivos y únicos en la vida diseñados a medida". Unirán casas destacadas a experiencias durante el viaje y dosis extras de atención.

Con la verificación de calidades Airbnb incrementa los atributos de sus opciones frente al mercado hotelero, aunque también lo aborda frontalmente. La ofensiva es amplia.

Airbnb también se fija en los hoteles

En Airbnb se muestran 4,5 millones de lugares donde hospedarse en 81.000 ciudades. Tenemos los alojamientos entre particulares, apartamentos y casas, y también hospedajes profesionales, desde hoteles boutique a los clásicos bed and breakfast. Sin embargo, hasta ahora solo se podía buscar filtrando por alojamientos enteros, habitaciones privadas o habitaciones compartidas.

Esto, según el gigante de los viajes, "hace difícil que los anfitriones se destaquen y que los huéspedes no siempre encuentren lo que están buscando". Y aunque no lo digan, situaba a la plataforma fuera del negocio de la reserva de hoteles dado que no es posible centrarse en buscar exclusivamente alojamientos de este tipo. Por eso, han anunciado que a partir de mediados de año se añadirán cuatro nuevas categorías a las tres existentes para clasificar alojamientos vacacionales, alojamientos únicos, así como los hoteles boutique y los bed and breakfast.

De este modo, fijan su mirada todavía más en el sector hotelero brindándoles la posibilidad de competir frente a frente, en el mismo lugar, con los propietarios que ofrecen sus viviendas. Y de paso, ellos dan un paso más abordando un disputado mercado el que quizás pueden hacerse un hueco destacado.

Dicen que quieren abordar su impacto en las ciudades, pero no concretan medidas

En una entrevista con Reuters realizada el mismo jueves, Chesky habló de llegar a un acuerdo sobre su responsabilidad en torno al impacto de la empresa en los mercados de vivienda locales y en los propios vecindarios donde se ubican sus alojamientos. La agencia de noticias, de hecho, destaca el cambio de visión.

La visión de Chesky representa una evolución sorprendente para la empresa, que hace tan sólo unos años se defendió como una plataforma tecnológica pasiva, no responsable de qué viviendas cotizaba o cómo se usaban.

Antes de que los reguladores se fijen todavía más en su modelo y en sus consecuencias, como ha sucedido en San Francisco o Barcelona, aseguran que quieren tomar cartas en el asunto. No obstante, el máximo responsable de Airbnb no concreta qué piensan hacer. Aseveran que tomarán medidas, pero no las especifican de forma clara.

