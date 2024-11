Algunos medios de comunicación huyen de X: The Guardian o La Vanguardia dan el paso y dejarán de publicar desde hoy

Ya no se queda solo en los usuarios, sino que muchos medios de comunicación han decidido ir contra X (antes conocida como X). El famoso medio británico The Guardian ha sido uno de los primeros en 'huir' de X, mientras que en España esta misma mañana ha tomado la misma decisión La Vanguardia.

Si echamos la vista atrás, muchos usuarios con la llegada de Elon Musk a X decidieron ir a abandonar la red social por el miedo a las nuevas políticas que se iban a aplicar. Esto provocó que Mastodon o Bluesky tuviera un gran éxito. Algo que se mantiene con los cambios de políticas que hemos visto recientemente o el ambiente de libertad para cualquiera a publicar bulos que se hagan virales.

Están huyendo de X por ser una red de “desinformación”

Tal y como han relatado en un artículo, The Guardian confirma que "no publicaremos en ninguna cuenta editorial oficial The Guardian en la red social X. Creemos que los beneficios de estar en X son superados por los aspectos negativos". Así de tajantes han sido tras los últimos acontecimientos que hemos visto en X y que se han categorizado como un ambiente tóxico.

La campaña presidencial de Estados Unidos donde Trump salió vencedor, sin duda fue la gota que colmó el vaso para este medio. Afirman que "solo sirvió para subrayar lo que hemos considerado durante mucho tiempo: que X es una plataforma de medios tóxica y que su propietario, Elon Musk, ha podido usar su influencia para dar forma al discurso político".

Las "teorías de conspiración de extrema derecha y racismo" han sido también una de las razones que provocó que llevara a tomar esta decisión. Y es que el hecho de que haya una gran cantidad de bulos en la red social y también mucho odio que no tiene ningún tipo de control por parte de moderadores hace que algunas personas no quieran estar aquí.

Los usuarios de a pie está tomando esta misma decisión. Muchos de ellos están emigrando a Bluesky, haciendo que su base de usuarios haya incrementado en 700.000 personas en una semana. Esto es algo que ya vimos a finales de octubre, donde la base de usuarios se incrementó por encima de dos millones a la semana.

'La Vanguardia' también va a dejar de publicar en X, ya que consideran que se ha convertido en "una red de desinformación". Ofrecen las mismas razones que hemos comentado como son la falta de moderación o ser un sitio para teorías de conspiración. Llegan a decir que estas ideas "atentan contra los derechos humanos, como el odio a las minorías étnicas".

La presencia de bots y también la llegada de personas que habían sido vetadas en la red social por sus mensajes ha hecho de X un entorno sin duda conflictivo. Pero no solo los medios están huyendo, sino que diferentes organizaciones como por ejemplo el cine de Berlín, la Policía de Gales del Norte o el Colegio Real de Ortopedia del Reino Unido se han ido sumando.

